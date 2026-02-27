許志安過檔Duncan新公司神燈娛樂 製作新歌計劃再開演唱會

前環球唱片(大中華區)董事總經理黃劍濤(Duncan)，於2023年離開效力16年的環球，當時他聲稱將會退休，結果於去年組成新公司「神燈娛樂」，捲土重來主力搞演唱會製作及藝人部門，Duncan愛將許志安數月前已盛傳過檔「神燈娛樂」，而去年約滿環球的安仔，原來已正式簽約Duncan新公司，即將會有新搞作。

譚詠麟都係目標？

安仔數年前受「安心事件」影響，形象嚴重插水，經過幾年沉澱，安仔於2022年加盟環球唱片，只推出《人與人之間》、《不枉》及《與自己和解》，已相隔兩年沒有推出新歌。據了解，Duncan是安仔的伯樂，當年安仔受「安心事件」影響星途，Duncan對安仔不離不棄，鼓勵他重新出發，更一度邀請他加盟環球，不過Duncan兩年前離職環球，安仔亦簽約新公司後將會受力捧，較早前所錄製好的新歌有望能夠推出。

許志安早前在內地擔任衛蘭演唱會嘉賓，觀眾反應非常好，安仔如今轉投「神燈娛樂」，談到發展方面，除了積極做一首好聽的作品作為頭炮外，Duncan亦會為安仔籌備開演唱會。事實上，Duncan在唱片界多年來跟無數天王巨星合作，據知環球唱片元老級台柱譚詠麟即將滿約，他與Duncan感情要好，令人揣測譚詠麟亦有可能加盟Duncan新公司。