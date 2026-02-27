陳庭欣拜狐仙求姻緣 誠心唸108次經文公開三大擇偶條件

現年38歲的陳庭欣（Toby）去年年尾宣布與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）分手，其後她遷出九肚山3千呎豪宅，「降級」返回早年買入的黃大仙現崇山2房蝸居。早前，金牌媒人阿Bob（林盛斌）曾表示：「2026年我淨係搞陳庭欣，我一定要令到佢拍拖為止，一定會將所有嘅筍盤攞出嚟。」日前，阿Bob就帶陳庭欣及無綫《娛樂新聞台》主持潘盈慧，一同去拜狐仙求姻緣。

望找終身伴侶

片中見堂主叫陳庭欣詳細寫下擇偶條件，陳庭欣除寫下身高要求約1米78至1米8，並直言希望能找到終身伴侶，更開出三大條件：孝順父母、有正當職業，以及雙方「三觀」一致；其後，陳庭欣更手持珠串唸了108次經文，非常誠心。

「十億女友」稱號

片中，阿Bob叫陳庭欣說出自己的三個優點和缺點，她表示：「細心、孝順，獨立照顧自己」；至於缺點：「過分緊張、遇到唔公義嘅事情一定會提出、比較多一啲嘢唔食」被問到會否很難找到合適對象，阿Bob即笑言：「都係會全年招呼佢先！ 」而陳庭欣多年來被外界冠以「十億女友」的稱號，阿Bob再問到這個標籤會否成為她再結識新歡的絆腳石，對此，陳庭欣再強調：「我一直都有解釋冇十億呢回事！」她指外界一直不理會她的澄清，令這個標籤揮之不去。



