45歲鍾欣潼公開養生戰績 「16+8」戒糖早睡堅持養生105次

45歲的鍾欣潼(阿嬌)近年轉戰內地市場發展，人氣高企，不過其時肥時瘦的身型經常成為網民焦點，曾因荷爾蒙失調變得肥腫難分，及後參加內地綜藝節目《乘風破浪》第3季成功減肥，重回顏值巔峰；不過，無論身形如何，阿嬌擁有的高顏值一直被封為「零死角」女神，網民更形容「阿嬌胖過，瘦過，但從來沒有醜過」。

執著急救

近日，阿嬌在社交網拍片，總結了2025年養生之道，並公開自己的戰績，她表示嘗試了7天「16+8」飲食法、3天戒糖計劃及2天早睡計劃，但最終得出一個結論：「我還是要吃宵夜！」阿嬌去年又認真提醒自己真的要勤敷面膜，但過去5年有著一樣的「台詞」，相信亦沒有做到，她更自嘲是「執著於急救的浪漫主義者」。

調理功勞

阿嬌續透露過去一年她堅持養生達105次，戒酒成功率更接近90%，並自滿的表示：「現在的皮膚狀態感覺保持穩定，都是好好調理的功勞。」她更自爆過去一年美中不足的壞習慣：「去年我共購買了14支口紅，真正用完的只有0支」而在社交網亦沒有偷懶，共分享了65條日常片段。阿嬌回頭想想，她謂：「2025年一邊學着愛你自己，認真生活，一邊在事業上慢慢破局，看似忙忙碌碌，其實收穫了很多很多，40+的鍾欣潼不慌不忙，2026年我會繼續帶着熱愛往前走，也謝謝大家一直以來的陪伴。」