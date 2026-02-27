李蔓瑩Renee出書分享愛貓日常 首本個人寫真收益救助流浪動物

香港多棲藝人李蔓瑩(Renee)出道逾10年，去年與「王九」伍允龍大方認愛，工作及曝光率有增無減，近日她宣布出版首本個人寫真散文集《慢下來的理由》，副題為「Renee與Nigo的相互療癒」，安排3月2日於網上接受預購。 李蔓瑩擁有逾27萬IG粉絲，多年來身兼主持人、演員、配音員及模特兒等多個身份，今次推出首本寫真散文集，其新書以文字及照片同步呈現，收錄Renee與愛貓Nigo的日常生活點滴、Nigo各種可愛神態、Renee的休閑照及性感形象照，並穿插她對這段「人貓情誼」的真情文字。書的核心訊息簡單而真摯，就是希望更多人願意關愛動物、珍視牠們的存在。

3萬醫藥費換來相互療癒 6年多前，Renee在朋友茶餐廳附近偶然發現一間小寵物店，看到一隻患有貓癬、眼睛紅腫、口水腺閉塞、連乾糧也無法進食的病弱小貓。她在書中問道：「如果你遇到這樣的小貓，你還有信心領他回家嗎？」她的答案是：毅然拿出約7,000元將小貓領回，翌日即帶牠求醫，手術及治療費用高達3萬元。因為長時間抱着Nigo，Renee自己也感染了貓癬，臉和手臂都受影響。三至四個月後，Nigo完全康復，一點一點地成為她口中的「小守護者」。

版稅全捐予流浪動物機構 書中記錄了很多只屬於他們兩個的小事。每次Renee如廁或洗澡，Nigo都必然守候門外，Renee笑言「你以為我不知道你在保護我嗎」。Nigo還有一個偷走毛公仔的習慣，Renee第一天送Nigo一隻藍色小熊後，三個月後某天清晨醒來，發現Nigo竟在夜深悄悄將床頭的粉紅色小熊也叼到身邊。此後每次Renee新增毛公仔，Nigo都會靜靜觀察一段時間，確定喜歡後才趁夜悄悄行動，如今已有一整籃親手「偷」回來的收藏。「有你在，真好。」這句話在書中反覆出現，說的不只是Nigo，也是Renee想對每一位讀者說的。

Renee表示，扣除成本後，她所得的版稅將全數捐予本港流浪動物援助機構。「你不只是支持了一本書，而是在不經意之間，陪我們一起照顧或幫助更多還未被看見的牠們。」《慢下來的理由》將於3月2日開始，在Good Year出版社官方網頁接受預購，隨書獲贈Nigo匙扣一個及Renee個人明信片。