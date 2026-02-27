翁靜晶爆14歲被色狼用槍威脅就範 雪梨遭大台高層上下其手

翁靜晶近日於 YouTube節目《危險人物2.0》與好友雪梨大談演藝圈陰暗面，二人自揭14歲入行時曾險遭性侵犯，經歷引起網民譁然。翁靜晶更透露當年曾被人以槍威嚇，而雪梨則指控一名TVB高層曾對她作出不軌舉動，幸得演員黃樹棠及時出手制止，二人勇敢公開往事，獲大批網民讚揚敢於發聲。
遭用手搶威脅
翁靜晶憶述，當年與泰迪羅賓等人到怡東酒店酒吧聽爵士樂，因感沉悶欲先行離開，泰迪羅賓遂建議由一名男導演負責送她回家。但該男子心懷不軌，以等待汽車修理為藉口，將她帶返自己的住所，其間對她作出不軌舉動，更驚人的是，該導演竟取出手槍威脅當時只得14歲的翁靜晶就範。然而，翁靜晶未有退縮，勇敢反抗與對方打起來，並怒斥他：「你得手都死呀，我第一時間返去同阿媽講。我未夠年齡，你監都有得坐。」最終成功脫險。她隨即折返酒吧，向泰迪羅賓揭露該導演的惡行。
被高層上下其手
而雪梨亦分享了一段14歲仍是童工身份時令人心寒的經歷，她憶述當年拍畢首部TVB劇集後，與台前幕後前往尖沙咀一間夜總會慶祝。期間因不勝酒力，她躺在梳化上休息，卻遭一名位高權重、堪稱「大台第一把交椅」的高層趁機上下其手，摸來摸去，幸得藝人黃樹棠挺身而出，無懼對方權勢即時制止，更一手揪起該名高層怒斥：「靚妹都搞？」雪梨形容當時迷糊之間，「我睇住佢，心諗『打得好！打得好！』我都想打，但係我起唔到身。」
重提曾志偉恩怨
翁靜晶又重提與曾志偉之間的陳年恩怨，回憶當年丈夫劉家良為了解決武師公會的會址問題，特意與嘉禾合作開拍電影，成功籌得1000萬元製作費。她自己僅收取60萬元片酬，其餘款項則用作購置單位，作為武師會的永久會址。一切安排妥當後，翁靜晶指控曾志偉與其他人將劉師傅排擠出局，她說：「但嗰層樓我哋做擔保，曾志偉攞晒所有控制權，做埋會長，叫佢轉擔保人，但佢一直唔搞，當時我又未讀法律。」為了逼使問題解決，翁靜晶在《醉拳II》首映禮上，當着傳媒面前公開事件，最終才得以擺脫擔保責任。事隔多年，她仍在節目中難掩氣憤，直指曾志偉「劉師傅帶你出身㗎，矮仔」，顯然對這段舊事依然耿耿於懷。