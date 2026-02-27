翁靜晶爆14歲被色狼用槍威脅就範 雪梨遭大台高層上下其手

翁靜晶近日於 YouTube節目《危險人物2.0》與好友雪梨大談演藝圈陰暗面，二人自揭14歲入行時曾險遭性侵犯，經歷引起網民譁然。翁靜晶更透露當年曾被人以槍威嚇，而雪梨則指控一名TVB高層曾對她作出不軌舉動，幸得演員黃樹棠及時出手制止，二人勇敢公開往事，獲大批網民讚揚敢於發聲。

遭用手搶威脅

翁靜晶憶述，當年與泰迪羅賓等人到怡東酒店酒吧聽爵士樂，因感沉悶欲先行離開，泰迪羅賓遂建議由一名男導演負責送她回家。但該男子心懷不軌，以等待汽車修理為藉口，將她帶返自己的住所，其間對她作出不軌舉動，更驚人的是，該導演竟取出手槍威脅當時只得14歲的翁靜晶就範。然而，翁靜晶未有退縮，勇敢反抗與對方打起來，並怒斥他：「你得手都死呀，我第一時間返去同阿媽講。我未夠年齡，你監都有得坐。」最終成功脫險。她隨即折返酒吧，向泰迪羅賓揭露該導演的惡行。