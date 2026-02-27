中年好聲音3｜陳芷盈病床前緊握父親手 發文祈求神跡降臨

陳芷盈去年憑TVB歌唱節目《中年好聲音3》奪得第7名，並簽約成為TVB Music Group旗下歌手。陳芷盈向來孝順，與家人感情極好。她在參賽期間曾表示爸爸雖然已經退休，但為了支持她又走出來做清潔工作，讓她很感受到父愛。今日（27日）她在社交網分享一張其父親躺在病床的照片，並發文盼望神蹟降臨，不少網民都留言集氣送祝福。

去年陳爸爸也是在差不多時間因病入院，日前芷盈分享當日播出的比例片段寫道︰「上年嘅2月23日《So you would come》喺《中年好聲音3》比賽中播放，當時爸爸喺醫院病重，我亦都要到處頻撲，真係過得好唔容易……但好感恩原來呢首歌帶比好多人安慰同鼓勵，一年後嘅今日……芷盈同家人都好需要天父嘅帶領，願祢賜平安恩典憐憫與我哋同在。」今日她在社交平台留言：「多謝爸爸一路以來支持芷盈服侍主，求主繼續帶領，憐憫醫治。爸爸，I Love U，我知道你好愛好愛我，你亦都好愛主耶穌。感謝親友弟兄姊妹們，關懷問候及代禱。」

相中見陳爸爸穿上紫色病人服躺在病床，手上連接着醫療儀器，陳芷盈與身旁疑似陳媽媽緊緊握住陳爸爸的手，三人互相扶持，畫面令人心酸。她亦感激親友及弟兄姊妹的關懷問候與代禱。另外，陳芷盈亦分享了一張童年父女合照，相中見陳爸爸西裝筆挺，BB芷盈則舉起「OK」手勢，場面溫馨，盡顯父女情。