Tiffany宣布甜嫁卞耀漢「已完成登記」 榮升少女時代首位人妻

少女時代成員Tiffany在去年底認愛南韓實力派演員卞耀漢，男方所屬經理人公司今天(27日)宣布，兩人已經完成結婚登記，婚禮將在日後以禮拜形式舉行簡單溫馨的婚禮。Tiffany也成了少女時代首位升格人妻的成員。
卞耀漢所屬公司TEAMHOPE今日發聲甜蜜表示：「演員Tiffany Young與卞耀漢在今日基於彼此深厚的信任與愛情基礎上，已完成結婚登記。」 聲明中提到，對於接連的消息，或許會讓大家感到有些疲累，但兩位演員希望能在第一時間向一直給予支持與愛的粉絲傳達這個消息，因此在尊重他們意願下對外說明。
對於兩人的婚禮細節，公司表示：「目前尚未確定具體時間與地點，未來正審慎考慮舉辦一場邀請家人出席、以禮拜形式進行的簡約婚禮。」並感性寫道，兩人在人生新旅程開始之際，會記得大家一直以來的支持與應援，並以更成熟的樣貌回報。
Tiffany宣布甜嫁卞耀漢，兩人在27日完成結婚登記。（圖／翻攝IG byunyohan_official）
去年12月，Tiffany被爆2024年因合作韓劇《逆貧大叔》擦出愛火，已低調交往超過1年，更傳出於2026年步入禮堂。對此，卞耀漢所屬公司已證實兩人戀情，當時更表示雙方正以結婚為前提交往。沒想到未到3個月，二人就傳出好消息，也讓粉絲們紛紛給予小倆口獻上真摯的祝福。
