Tiffany宣布甜嫁卞耀漢「已完成登記」 榮升少女時代首位人妻

少女時代成員Tiffany在去年底認愛南韓實力派演員卞耀漢，男方所屬經理人公司今天(27日)宣布，兩人已經完成結婚登記，婚禮將在日後以禮拜形式舉行簡單溫馨的婚禮。Tiffany也成了少女時代首位升格人妻的成員。

卞耀漢所屬公司TEAMHOPE今日發聲甜蜜表示：「演員Tiffany Young與卞耀漢在今日基於彼此深厚的信任與愛情基礎上，已完成結婚登記。」 聲明中提到，對於接連的消息，或許會讓大家感到有些疲累，但兩位演員希望能在第一時間向一直給予支持與愛的粉絲傳達這個消息，因此在尊重他們意願下對外說明。