出版：2026-Feb-27 22:30
更新：2026-Feb-28 07:30

狸想奇兵｜彼思40周年重頭戲 迷因界新寵蜥蜴阿湯爆紅洗版

HOPPERS ONLINE USE h220 77c.pub16.207R

新片《狸想奇兵》屬彼思第30部動畫長片。

Pixar全新原創力作《狸想奇兵》屬彼思第30部動畫長片，更是慶祝40周年打頭陣的重頭戲，份量有睇頭，未上映已備受期待。《狸想奇兵》集彼思招牌式的創意、爆笑、驚喜與窩心元素，並在幽默與奇想中，帶出大自然保育的主題訊息，相信大人或細路都能從中找到共鳴。

HOPPERS ONLINE USE h170 27c 4k.pub16.1244 R

《狸想奇兵》集彼思招牌式的創意、爆笑、驚喜與窩心元素。

蜥蝪阿湯爆紅全網

最近在社交平台瘋傳的迷因蜥蜴阿湯(Tom)，正是出自《狸想奇兵》中的角色；Tom以「無表情＋高反差行為」登場，呆萌又搞笑的反應一出場就成為網民創作素材，短短幾星期已經洗版各大平台，料成今年最hit動畫角色之一。

動物角色人見人愛

片中動物角色得意搞笑，人見人愛！尤其是海狸主角美寶一出場，肥嘟嘟哨牙look已經贏盡歡心，再加上海狸佐治國王、熊人艾倫、蜥蜴阿湯、蟲蟲女王、魚女王、鳥國王等各式動物角色，隻隻造型性格鮮明獨特。

《狸想奇兵》故事講述熱愛大自然和動物的環保少女美寶，利用科學家全新發明的「跳躍傳送技術」，把意識轉移到一隻機械海狸身上，潛入動物王國，發現不為人知的驚天大秘密。電影由曾榮獲艾美獎提名、人氣卡通《熊熊遇見你》(We Bare Bears)主創人莊丹尼爾(Daniel Chong)執導。今次是他首度擔任動畫長片導演，率領《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)製作班底，為彼思動畫注入新意。

HPR CharactersPoster WebBanner 1080Wx1920H 01 TomLizard HOPPERS ONLINE USE h371 54 cs.pub16.4033R HOPPERS ONLINE USE h371 4a 4k.pub16.532 HPR KoreaPayoff HKposter 27Wx38H 13.jpg VS Instagram 0’14” (4)

