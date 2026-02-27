狸想奇兵｜彼思40周年重頭戲 迷因界新寵蜥蜴阿湯爆紅洗版

Pixar全新原創力作《狸想奇兵》屬彼思第30部動畫長片，更是慶祝40周年打頭陣的重頭戲，份量有睇頭，未上映已備受期待。《狸想奇兵》集彼思招牌式的創意、爆笑、驚喜與窩心元素，並在幽默與奇想中，帶出大自然保育的主題訊息，相信大人或細路都能從中找到共鳴。

蜥蝪阿湯爆紅全網

最近在社交平台瘋傳的迷因蜥蜴阿湯(Tom)，正是出自《狸想奇兵》中的角色；Tom以「無表情＋高反差行為」登場，呆萌又搞笑的反應一出場就成為網民創作素材，短短幾星期已經洗版各大平台，料成今年最hit動畫角色之一。

動物角色人見人愛

片中動物角色得意搞笑，人見人愛！尤其是海狸主角美寶一出場，肥嘟嘟哨牙look已經贏盡歡心，再加上海狸佐治國王、熊人艾倫、蜥蜴阿湯、蟲蟲女王、魚女王、鳥國王等各式動物角色，隻隻造型性格鮮明獨特。