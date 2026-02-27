陳卓賢首任大學Sing Con嘉賓超緊張 陳考威婚禮啟發創作《無名指》

陳卓賢Ian繼上月推出《傷口上灑辣椒醬》後，於初七「人日」，再推出溫馨甜蜜的新歌《無名指》，踏入2026年才兩個月，已推出兩首派台歌，「勤力賢」果然名不虛傳。原來《無名指》是1月份於澳洲出席監製兼好友陳巧威婚禮之後，在回程飛機上靈感爆發的作品，這首啟發自婚禮的歌曲，Ian坦言希望會成為大家婚禮之選。

《無名指》亦道出了Ian的愛情觀，歌曲一開始便慢慢地帶大家進入夢幻愛情世界：「When I look into your eyes, I just wanna make you mine」，一見鍾情，想將愛人私有化，平靜又浪漫。是何等浪漫。編曲背後的鼓聲，仿似婚禮中一對新人緩緩進場，歌詞亦反映對婚約的冀盼，「沿途風雨試煉怎喧嘩都不改～連名帶姓忠於這份愛」。