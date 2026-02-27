陳卓賢首任大學Sing Con嘉賓超緊張 陳考威婚禮啟發創作《無名指》

陳卓賢Ian繼上月推出《傷口上灑辣椒醬》後，於初七「人日」，再推出溫馨甜蜜的新歌《無名指》，踏入2026年才兩個月，已推出兩首派台歌，「勤力賢」果然名不虛傳。原來《無名指》是1月份於澳洲出席監製兼好友陳巧威婚禮之後，在回程飛機上靈感爆發的作品，這首啟發自婚禮的歌曲，Ian坦言希望會成為大家婚禮之選。
《無名指》亦道出了Ian的愛情觀，歌曲一開始便慢慢地帶大家進入夢幻愛情世界：「When I look into your eyes, I just wanna make you mine」，一見鍾情，想將愛人私有化，平靜又浪漫。是何等浪漫。編曲背後的鼓聲，仿似婚禮中一對新人緩緩進場，歌詞亦反映對婚約的冀盼，「沿途風雨試煉怎喧嘩都不改～連名帶姓忠於這份愛」。
除了密密出歌，Ian亦接連出席不同活動，繼初五擔任騎術比賽及賀歲杯表演嘉賓，前晚應邀到中文大學聯合書院擔任歌唱比賽嘉賓。Ian笑說：「我出道以來第一次喺大學唱歌，好緊張，攪到我個心卜卜咁跳。」Ian精心挑選兩首不同風格的歌曲《DWBF》及《樹會流眼淚》，當唱《DWBF》以前，就推介少男少女可將歌曲送心儀對象，作為間接示愛。他又指今次Sing Con以海洋為題，海洋最多就係水，當大家以為唱《鯨落》時，Ian反指樹木最需要水份，所以選唱《樹會流眼淚》，「陳式幽默」逗得Hellosss(fans暱稱)哈哈大笑。
Hellosss(fans暱稱)事後多謝Ian帶大家在水中「賞鯉」，因為《DWBF》其中一句歌詞就是「想你」。完騷後心情大好的Ian，深夜在TG group「上水」與fans互動，令hellosss開心得徹夜難眠。由於Ian似乎對《DWBF》情有獨鍾，hellosss即時為Ian送上loop歌紀錄，而Ian亦非常「識do」，秒回hellosss心意，「因為dwbf concert encore唱俾人噓，我要為佢平反，唱到你哋冇得反抗！」得到偶像親自回覆，hellosss開心到「唔洗瞓」。