林曉培演唱會海報撞樣湯盈盈 網民抽水提議《愛回家》主題曲打頭陣

現年52歲的台灣歌手林曉培（Shino）將於4月4日在伊利沙伯體育館舉行《林曉培心動座標演唱會-香港站》。日前，林曉培的演唱會海報曝光，海報中，林曉培以一身帥氣的黑色皮褸造型上陣，半仰頭態度嚴肅，不過海報卻引來不少話題，竟有網民將林曉培誤認為湯盈盈，以為湯盈盈開騷。

提議湯盈盈站台

有網民在社交網發文表示：「我第一眼真係以為湯盈盈要開演唱會，原來係林曉培，有冇人都一樣覺得？」網民都紛紛表示有同感，更笑言驟眼看與湯盈盈「一模一樣」，並留言表示：「似湯盈盈多過林曉培」、「我未睇你啲字 第一眼睇到張圖心諗湯盈盈開咩演唱會？！」、「我望咗3眼先確認到唔係湯盈盈。」更有人搞笑提議：「其實湯盈盈唱歌都幾好聽，可以搵佢做嘉賓」、「開場歌係《We are family》（湯盈盈主唱的《我們這一家》主題曲。）」