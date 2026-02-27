林曉培演唱會海報撞樣湯盈盈 網民抽水提議《愛回家》主題曲打頭陣

現年52歲的台灣歌手林曉培（Shino）將於4月4日在伊利沙伯體育館舉行《林曉培心動座標演唱會-香港站》。日前，林曉培的演唱會海報曝光，海報中，林曉培以一身帥氣的黑色皮褸造型上陣，半仰頭態度嚴肅，不過海報卻引來不少話題，竟有網民將林曉培誤認為湯盈盈，以為湯盈盈開騷。
提議湯盈盈站台
有網民在社交網發文表示：「我第一眼真係以為湯盈盈要開演唱會，原來係林曉培，有冇人都一樣覺得？」網民都紛紛表示有同感，更笑言驟眼看與湯盈盈「一模一樣」，並留言表示：「似湯盈盈多過林曉培」、「我未睇你啲字 第一眼睇到張圖心諗湯盈盈開咩演唱會？！」、「我望咗3眼先確認到唔係湯盈盈。」更有人搞笑提議：「其實湯盈盈唱歌都幾好聽，可以搵佢做嘉賓」、「開場歌係《We are family》（湯盈盈主唱的《我們這一家》主題曲。）」
撞死人入獄50天
1998年，林曉培發行首張專輯《Shino 林曉培》一炮而紅，在台灣賣出近70萬張的佳績，之後把濱崎步歌曲翻唱成廣東歌《娃娃愛天下》亦成為大熱作品，可惜2003年起因罹患躁鬱症，一度叫停音樂事業，當她打算在2007年再度發行專輯，卻爆出酒後駕駛及撞死人事件，演藝生涯被迫中斷。林曉培當時與死者家屬達成800萬台幣和解，法官就林曉培酒駕違反公共危險罪的部分，判處入獄50天，過失致死部分判處徒刑六個月，緩刑兩年，而她因為800萬賠償要在港澳地區狂接活動還債，花了11年時間才還清。