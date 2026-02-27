戀愛等高線｜Marco摺紙百合哽咽表白 與Tracy浪漫擁吻

Mike導劉諾衡主理的戀愛真人騷《戀愛等高線》，集合11位渴望脫單的男女，透過登山之旅，觸發並記錄時冷時熱的戀愛花火。一直關係曖昧的蔡銘匡(Marco)和郭子欣(Tracy)終於確認彼此心意，Marco親手摺了一束紙百合，哽咽向Tracy表白，兩人情不自禁在鏡頭前擁吻，成為《戀愛等高線》首對確認關係的情侶。

Kitty吐瀉 Marco暈倒 昨晚(26日)播出的第14集，製作組帶領眾人挑戰科托帕希火山(海拔5,897米)，眾參加者不只面對嚴寒天氣，還需摸黑上山，是個人意志力的大考驗。賀嘉琪(Kitty)登山前一日出現吐瀉跡象，出發前仍未完全康復，Kitty描述上山時一度感到不適：「我呼吸唔到，仲要係咁流鼻水，又唞唔到氣，又手軟腳軟，好痛苦！」Kitty放棄登頂，對Kitty有好感的林澤謙(Him)即刻示意想陪伴落山。其後，輪到Marco呼吸困難，更不適倒地，導遊指必須及時落山，不想放棄的Marco忍不住流下眼淚。不幸地，導遊指當日天氣很不尋常，既寒冷又潮濕，處處結霜，製作組因安全考慮，最後決定全員放棄原定登頂路線，折返營地。

Marco哽咽多謝Tracy：愛係需要表達 Marco和Tracy雖已有不少身體接觸和言語調戲，但一直未確認關係，製作組已提醒兩人盡快向對方表達彼此心意。回程下車後，Marco終於在山下向Tracy正式表白，Marco哽咽指自己不擅長表達愛：「直至有一日唔知咩情況下你問咗我『想唔想我陪你？』我答咗想，然後你講咗一句令我好深刻，你話『想就要講出聲呀嘛！』，令我第一次意識到有啲嘢，真係要講你先會知。」一路視姐姐為理想型的Marco補充：「經歷咗呢段同你相處嘅時間，令我明白到有時年齡真係唔係咁重要，重要嘅係大家能夠互相支持，互相照顧，雖然我成日都話你係一個妹豬，但十幾日以來好多時間都係你照顧我，有時甚至喺你面前我可以變返一個小朋友。」

親手摺紙百合 Marco向Tracy坦言自己過往感情中做過很多錯事，他感恩Tracy不介意，還願意選擇相信他。Tracy回應：「我都想成為你心靈支柱，我想話俾你聽，就算發生啲咩事都好，我都會陪住你。」Marco記得Tracy曾經在秘魯講過，假如送花的話想要百合花，於是暪著Tracy在休息日期間摺了一束紙百合，在表白時親手送出，Marco向Tracy補充：「有一樣嘢你比我叻好多，就係你可以好勇敢去表達愛，所以我好想多謝你，一直以來咁毫無保留地對我表達你嘅愛意！」隨後二人相擁而吻，非常浪漫。

Rizzy表白 凌凌正式拒愛 另一邊廂，意大利混血兒彭艾烈（Rizzy）有明確表現出自己對凌暐婷（凌凌）有好感，上集Rizzy更送上花朵表達心意，但因凌凌未有意欲想和Rizzy發展，故未能輸出Rizzy心中想得到的回饋。二人於溫泉旅館中進行對話，Rizzy有意想盡快釐清關係：「之前送花俾你對我嚟講係一件好勇嘅事，因為我冇送過花俾人，嗰個位我踏出好大步，所以我想有個confirm少少嘅感覺，我想有個認同。」凌凌強調自己理想型是內向、貼心、不太說話、比較性格木訥的人，而Rizzy則性格較為活躍急進，Rizzy指自己可以因應環境進行調節，而凌凌則明確回應想和Rizzy做朋友：「但我想你做自己，我同你係兩種性格嘅人，我搵緊嘅應該唔係你呢種性格嘅人。」Rizzy事後訪問指二人確實相處時間不多，接受現實。