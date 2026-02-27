夜王專訪｜Dee跟楊偲泳咀戲被剪走感可惜 黃子華認證阿卵有笑匠牌

《夜王》票房氣勢如虹，除了黃子華、鄭秀文(Sammi)成焦點，廖子妤、盧鎮業(小野)、楊偉倫(阿卵)、「葵芳」蔡蕙琪等在戲中表現搶眼。因為片長關係，何啟華(Dee)與楊偲泳一場咀戲無緣上畫，向來搞笑的他今次卻走正經路線，相反阿卵就成為不停發放笑彈的人。阿卵、Dee接受訪問時，大談跟黃子華、Sammi的感受，阿卵更爆子華設計了不同笑位，增添劇情的趣味。

子華神的認證 二人受訪當日，黃子華亦有在場，期間子華見到他們分享拍攝趣事時，不禁插咀說︰「做喜劇係好緊要，好似占士邦咁，係license to kill，攞正牌殺人！佢哋就係license to make you laugh，佢哋係攞咗喜劇牌，企出嚟就有權令你笑，唔係個個都得！」但阿卵就認為子華不但「攞牌」，更加是考官。問到三位會否合作，他們覺得可以在舞台劇上合作，若在電影上的合作，子華就笑謂可以拍一部叫《我在擘腿的日子》向阿卵在《夜王》入面瘋狂擘腿的一幕致敬。

對於可以跟子華合作，阿卵表示有點膽怯，Dee則稱以尊敬的心對住子華。 然而子華就覺得二人的感覺像敬老。他笑說︰「年輕演員對年長演員一定係咁，就好似我對修哥咁，成日都讚佢，其實心入面唔係咁諗，修哥都知！」Dee已經是第二次跟合作，他表示很開心，但今次二人「合體」不是搞笑，他更要在戲中問候子華，他直言當下感覺很難，亦相信是導演給他的挑戰，嘗試一下不是搞笑的角色。

一齊度橋最開心 阿卵表示以前跟子華只是隔空合作，為對方的棟篤笑拍一些短片，真正的合作便是今次《夜王》，直呼非常好玩。至於另一位跟他有對手戲的Sammi，他直言很夢幻，「佢喺片場有一個氣場，真係天后，一行出嚟 有壓台感覺，每次佢見到我都笑！同佢合作係好開心！」他指子華、Samm在現場很照顧每一位，而子華與導演更鼓勵大家夾橋，其中一場吞麻雀的戲便是他們一齊構思而成。他說︰「有時做啲戲淨係插科打諢，自己一個人任你自己做，只係自己玩，但今次係一齊去jam，係好玩好多！喺香港拍攝的時間好緊迫，其實係可以就咁拍出嚟交代就算，但大家都肯抽啲時間去構思令電影更好。」

盼被剪影片重光 Dee在《夜王》中與楊偲泳的咀戲被刪除，變相他跟「太子峰」盧鎮業比較多對手戲。他坦言有可惜，但並不是首次遇到。他說︰「始終都係大局為重，同埋成件事係點。套戲係講夜總會，有冇空間講下客人世界，點解會去夜總會消費娛樂，我第一日收到劇本係負責呢樣嘢，但最後成件事出來係好長。當然其他演員都付出咗，大家各有各付出咗，未必睇到，希望成績好會有第二個版本。當然對我嚟講，係一個非常寶貴經驗，三生有幸！個對手本身要認識好耐，喺一個最好環境去體驗，亦係你最信任導演。最緊要套戲好睇！」