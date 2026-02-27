熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-27 20:30
更新：2026-Feb-27 20:30

夜王專訪｜Dee跟楊偲泳咀戲被剪走感可惜 黃子華認證阿卵有笑匠牌

WhatsApp Image 2026 02 24 at 11.10.37 PM (14)

黃子華、楊偉倫及何啟華在《夜王》中均有不少對手戲。(娛樂組攝)

《夜王》票房氣勢如虹，除了黃子華、鄭秀文(Sammi)成焦點，廖子妤、盧鎮業(小野)、楊偉倫(阿卵)、「葵芳」蔡蕙琪等在戲中表現搶眼。因為片長關係，何啟華(Dee)與楊偲泳一場咀戲無緣上畫，向來搞笑的他今次卻走正經路線，相反阿卵就成為不停發放笑彈的人。阿卵、Dee接受訪問時，大談跟黃子華、Sammi的感受，阿卵更爆子華設計了不同笑位，增添劇情的趣味。

WhatsApp Image 2026 02 24 at 11.10.38 PM (7) WhatsApp Image 2026 02 24 at 11.10.38 PM (6) WhatsApp Image 2026 02 24 at 11.10.38 PM (19) WhatsApp Image 2026 02 24 at 11.10.38 PM (10) WhatsApp Image 2026 02 24 at 11.10.38 PM (15)

子華神的認證

二人受訪當日，黃子華亦有在場，期間子華見到他們分享拍攝趣事時，不禁插咀說︰「做喜劇係好緊要，好似占士邦咁，係license to kill，攞正牌殺人！佢哋就係license to make you laugh，佢哋係攞咗喜劇牌，企出嚟就有權令你笑，唔係個個都得！」但阿卵就認為子華不但「攞牌」，更加是考官。問到三位會否合作，他們覺得可以在舞台劇上合作，若在電影上的合作，子華就笑謂可以拍一部叫《我在擘腿的日子》向阿卵在《夜王》入面瘋狂擘腿的一幕致敬。

對於可以跟子華合作，阿卵表示有點膽怯，Dee則稱以尊敬的心對住子華。 然而子華就覺得二人的感覺像敬老。他笑說︰「年輕演員對年長演員一定係咁，就好似我對修哥咁，成日都讚佢，其實心入面唔係咁諗，修哥都知！」Dee已經是第二次跟合作，他表示很開心，但今次二人「合體」不是搞笑，他更要在戲中問候子華，他直言當下感覺很難，亦相信是導演給他的挑戰，嘗試一下不是搞笑的角色。

WhatsApp Image 2026 02 24 at 11.10.38 PM (5)

黃子華笑謂後輩對前輩多是表現恭敬，但內心未必是一回事。(娛樂組攝)

一齊度橋最開心

阿卵表示以前跟子華只是隔空合作，為對方的棟篤笑拍一些短片，真正的合作便是今次《夜王》，直呼非常好玩。至於另一位跟他有對手戲的Sammi，他直言很夢幻，「佢喺片場有一個氣場，真係天后，一行出嚟 有壓台感覺，每次佢見到我都笑！同佢合作係好開心！」他指子華、Samm在現場很照顧每一位，而子華與導演更鼓勵大家夾橋，其中一場吞麻雀的戲便是他們一齊構思而成。他說︰「有時做啲戲淨係插科打諢，自己一個人任你自己做，只係自己玩，但今次係一齊去jam，係好玩好多！喺香港拍攝的時間好緊迫，其實係可以就咁拍出嚟交代就算，但大家都肯抽啲時間去構思令電影更好。」

WhatsApp Image 2026 02 24 at 11.10.38 PM (23) WhatsApp Image 2026 02 24 at 11.10.38 PM (22) WhatsApp Image 2026 02 24 at 11.10.38 PM (41) WhatsApp Image 2026 02 24 at 11.10.38 PM (7)

盼被剪影片重光

Dee在《夜王》中與楊偲泳的咀戲被刪除，變相他跟「太子峰」盧鎮業比較多對手戲。他坦言有可惜，但並不是首次遇到。他說︰「始終都係大局為重，同埋成件事係點。套戲係講夜總會，有冇空間講下客人世界，點解會去夜總會消費娛樂，我第一日收到劇本係負責呢樣嘢，但最後成件事出來係好長。當然其他演員都付出咗，大家各有各付出咗，未必睇到，希望成績好會有第二個版本。當然對我嚟講，係一個非常寶貴經驗，三生有幸！個對手本身要認識好耐，喺一個最好環境去體驗，亦係你最信任導演。最緊要套戲好睇！」

WhatsApp Image 2026 02 24 at 11.10.38 PM (44) WhatsApp Image 2026 02 24 at 11.10.38 PM (39) WhatsApp Image 2026 02 24 at 11.10.38 PM (27) WhatsApp Image 2026 02 24 at 11.10.38 PM (28)

