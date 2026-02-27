Gareth.T × MC 張天賦首合體推《金童子》互笠高帽大讚對方舞技120分

Gareth.T與MC張天賦首度合體推出新歌《金童子》，新歌曲風以 六十年代復古的 doo-wop/Motown 音樂為靈感，將經典靈魂樂旋律與現代節奏完美融合。編曲採用電鋼琴、結他、鋼琴及充滿律動感的鼓點，營造出既懷舊又充滿動感的溫暖氛圍。歌詞亦巧妙運用「黃金」代表——鍍金、金盃、金童——諷刺浮誇的外在包裝，同時高呼「毋用你擦亮都會發亮，真實便完美」，傳達「真金不怕火煉」的自信態度。

問到二人今次合作契機，Gareth 立即鬼馬地說：「你地（華納同事）阿！你哋話（我）同MC出首歌，整完啦我地首歌，拍埋MV啦！」他亦有分享歌詞是Wyman自上年他們於各頒獎禮獲獎後有感而發，而作曲靈感，Gareth則風趣地說：「瞓覺起身諗到！」MV亦向六十年代歌曲MV致敬，兩位「華納舞王」穿上一身踢死兔加上沙塵十足的舞步，MV結尾圍圈跳舞場面，玩味十足，配埋「Woo Woo Woo 閃爆你」ad-lib，超級歡樂！

至於跳舞部份是否身為MV導演的Gareth要求？Gareth立即指著MC說：「好似係你問我㗎喎！」MC亦搞笑回應：「係咩？係咁嘅，因為一開頭佢（Gareth）就話俾我聽嗰個舞台效果、會有咩燈光、同會係一個點樣嘅場地，咁於是乎我就話咁不如我哋跳埋舞啦，點知就認真咗。。。。咁。。咪跳舞囉！」二人更互笠高帽大讚對方舞技有120分！MC更大讚Gareth是他合作過最好的導演，他說:「拍過咁多（ＭＶ）導演，佢係最好嘅導演，因為快收工啦，所有嘢都準備充足，又輕鬆同埋成件事出嚟好有型，同埋應該好耐冇呢類型嘅MV啦！」