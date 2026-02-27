熱門搜尋:
出版：2026-Feb-27 20:15
更新：2026-Feb-27 20:15

《造星V》鄧家杰闖舞台劇殺出新血路 出道3年即當男一

原創音樂劇《鹹魚．肉餅．豬仔包》，有《全民造星V》的鄧家杰夥拍Ben Sir演出。

《全民造星V》出身的鄧家杰(Kakit)參賽後未有簽約，選擇外闖，多次參與舞台劇演出，成功殺出新血路。他將於35日至8日參與由德和慈善基金贊助、與一群熱愛表演的青少年及跨界別演出者合力打造的原創音樂劇《鹹魚．肉餅．豬仔包》，並首當男主角。

Kakit更沒有想過自己的大頭宣傳海報會登陸在旺角鬧市，他亦忍不住到旺角打卡記錄。他說︰「試幻想一瞓醒見到自己個樣喺彌敦道係啦，人生呢啲嘢，點估到啫。第一次男主角，壓力點會冇，舞台劇都係做過3次，但請放心，5年前同自己講要再努力多200%，今次會俾多300%，問你死未。導演話今次個Show完全地為我而設，想睇下我22年嚟學到啲咩，記住多多支持。不過飛就一早冇晒了，精神上支持我吧。望愛充斥全宇宙，新年快樂身體健康。35號西九戲曲中心大劇院 劇場見。」

音樂劇以「做人如果冇夢想，同條鹹魚有咩分別？」為創作起點，探討人與夢想的關係，透過一個頹廢青年從低谷中重新站起來的奮鬥故事，傳遞追夢的勇氣與共融社會的訊息。是次音樂劇以慈善形式舉行，門票不作公開發售，由德和慈善基金全額贊助。劇目以「共融」為核心理念，演出陣容涵蓋不同背景人士，包括殘疾人士、更新人士及一群1219歲的青少年學生。他們將攜手演繹一個從「鹹魚」到追夢者的蛻變故事，展現舞台上的多元可能。導演特別提到，劇中殘疾人士的演出超越水準，令人動容，期望透過他們的參與，讓觀眾看見每個人的潛能與價值。

