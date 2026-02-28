譚玉瑛仍同《430 穿梭機》小演員有聯絡 昔日兒童節目去埋歐洲拍好威水

港台電視 31 兒童節目《BobieLand》下周一（3 月 2 日）起一連兩周迎來特別嘉賓 — 元祖級兒童節目主持譚玉瑛，為小朋友講兩個繪本故事 ─《爸爸媽媽是怎樣相遇的？》及《還沒有我的時候這個世界有什麼？》，並分享昔日拍攝兒童節目的趣事。 錄影當日，雖然現場的小朋友未必熟悉「譚玉瑛姐姐」，但在場的爸爸媽媽，甚至主持人 Kevin 哥哥（吳佩隆）、碌碌姐姐（Kami）都是她的忠實粉絲，大家均勾起滿滿的童年回憶。

譚玉瑛直言，現在走在街上，仍有家長認得她並邀請合照。重返廣播道錄影廠，更令她感觸良多。她解釋說：「我記得第一日加入《430 穿梭機》，就是在這個錄影廠！」原來《BobieLand》錄影廠當年曾經屬於無線電視。她續道：「我在 1982 年 2 月開始主持《430 穿梭機》，最後一次錄影兒童節目是在2014年 4 月，正好 32 年。」