譚玉瑛仍同《430 穿梭機》小演員有聯絡 昔日兒童節目去埋歐洲拍好威水

港台電視 31 兒童節目《BobieLand》下周一（3 月 2 日）起一連兩周迎來特別嘉賓 — 元祖級兒童節目主持譚玉瑛，為小朋友講兩個繪本故事 ─《爸爸媽媽是怎樣相遇的？》及《還沒有我的時候這個世界有什麼？》，並分享昔日拍攝兒童節目的趣事。 錄影當日，雖然現場的小朋友未必熟悉「譚玉瑛姐姐」，但在場的爸爸媽媽，甚至主持人 Kevin 哥哥（吳佩隆）、碌碌姐姐（Kami）都是她的忠實粉絲，大家均勾起滿滿的童年回憶。
譚玉瑛直言，現在走在街上，仍有家長認得她並邀請合照。重返廣播道錄影廠，更令她感觸良多。她解釋說：「我記得第一日加入《430 穿梭機》，就是在這個錄影廠！」原來《BobieLand》錄影廠當年曾經屬於無線電視。她續道：「我在 1982 年 2 月開始主持《430 穿梭機》，最後一次錄影兒童節目是在2014年 4 月，正好 32 年。」
睇住當年小朋友長大
譚玉瑛分享當年錄影《430 穿梭機》的趣事：「我們的小演員只有四、五歲，曾經有小朋友錄影時抵不住睡意，我在這邊演老師講課，他就伏在書桌上睡著了。」她笑言當年這些小朋友，部份如今已為人父母，有的仍與她保持聯絡，甚至分享婚訊等個人近況。她感慨道：「當年做節目時不覺得時間走得快，但多年後我與他們聚會時，看到他們長大了那麼多，真的會感嘆『時光飛逝』！」
昔日節目可以坐飛機
談到多年來主持兒童節目的樂趣，譚玉瑛表示最享受的是能比小朋友更早接觸新知識 ， 並把那些有趣的資訊分享出去 。「 《430穿梭機》有一個『 共享陽光』的環節，我們帶小朋友遊走香港不同角落，向他們介紹『最短的街道』、『最多樓梯的地方』等各種事物，十分有趣。」她還憶述因節目而首次到歐洲開眼界的經歷：「當年有個問答遊戲叫『Super Pilot』，勝出者可以到英國學習駕駛室內飛機。我至今仍記得，有位小朋友在機上被問到俯瞰的地方，他竟然能夠即時答『香港仔』而勝出，真的很厲害。」