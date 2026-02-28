陳柏宇7月紅館檔期大賣關子 分享會壞音響清唱一樣OK

Jason 陳柏宇自去年起，便以「情歌」為主題，為樂迷送上首首情歌，這些作品終集結成 Jason 的全新專輯《BEST BALLADS OF 關於...情歌》面世。專輯以「情歌」以及粵語流行曲常見的 ballad 曲風作為創作主軸，由 Jason 歌聲領航，走一趟包含從未開口的單戀到永垂不朽的熱愛的愛情之旅，同時亦是 Jason 作為父親為女兒們未來準備的一本愛情教科書。日前 Jason 亦於新碟分享會中與一眾樂迷見面，演唱多首作品。

樂迷有幸聽到 Jason 與監製 Edward 分享專輯製作過程的小故事，Jason 更首次演唱專輯多首作品，其中的新作《過後》更令樂迷們驚喜萬分。全因《過後》延續 Jason 經典情歌《逸後》創作而成：「驚你哋唔知呢兩首歌嘅連結，所以係特登用咗〈逸後〉經典嘅前奏做《過後》嘅『前前奏』。」除此以外，Jason 亦與作曲人Harry Kwan演繹專輯另一首作品《一天〉，為樂迷帶來了專輯版本外的另一種體驗。