陳柏宇7月紅館檔期大賣關子 分享會壞音響清唱一樣OK

Jason 陳柏宇自去年起，便以「情歌」為主題，為樂迷送上首首情歌，這些作品終集結成 Jason 的全新專輯《BEST BALLADS OF 關於...情歌》面世。專輯以「情歌」以及粵語流行曲常見的 ballad 曲風作為創作主軸，由 Jason 歌聲領航，走一趟包含從未開口的單戀到永垂不朽的熱愛的愛情之旅，同時亦是 Jason 作為父親為女兒們未來準備的一本愛情教科書。日前 Jason 亦於新碟分享會中與一眾樂迷見面，演唱多首作品。
樂迷有幸聽到 Jason 與監製 Edward 分享專輯製作過程的小故事，Jason 更首次演唱專輯多首作品，其中的新作《過後》更令樂迷們驚喜萬分。全因《過後》延續 Jason 經典情歌《逸後》創作而成：「驚你哋唔知呢兩首歌嘅連結，所以係特登用咗〈逸後〉經典嘅前奏做《過後》嘅『前前奏』。」除此以外，Jason 亦與作曲人Harry Kwan演繹專輯另一首作品《一天〉，為樂迷帶來了專輯版本外的另一種體驗。
當日演唱時亦發生一段小插曲。在活動前，Jason 於 Threads 上讓樂迷投票選出暖希望他於現場演唱的 side track 。而 Jason 當日亦回應樂迷訴求，將高票當選的《一千種戀愛》送予樂迷，未料演唱時音響竟出現問題。不過 Jason 處變不驚，配合現場粉絲的拍子，清唱出《一千種戀愛》，成今次入場樂迷與 Jason 專屬的「特別版本」，Jason 唱畢後亦笑言：「唱之前都話咗呢首歌有一千種唱法！」
今次參與活動的樂迷當中有一位幸運兒可以得到由 Jason 親自準備的「禮物」。粉絲上台領獎時，Jason 便揭露這份禮物是由他親筆撰寫的一封手寫信，當中包含著他對 20 年來，樂迷支持、愛護他的感激之情：「正常情況下係冇辦法逐一多謝你哋，所以透過呢封信想親口多謝你嘅支持。」幸運樂迷在收到禮物並聽到 Jason 講述手寫信的背後意義時，亦瞬間眼泛淚光。
Jason 亦與現場樂迷大玩「關於...陳伯」問答遊戲，測試大家對「陳柏宇」的熟悉度。雖 Jason 作為「陳柏宇」本人參戰，但亦不敵粉絲們對自己的理解程度。遊戲中雖多條問題 Jason 未能答對，但粉絲們都能準確回答，實在令本尊佩服。為答謝樂迷的支持，Jason 亦公布將於今年 7 月在紅館舉行演唱會。至於確實日期，Jason 就賣了關子：「唔係 7 月頭嗰五日，亦都唔係最尾嗰五日！」為樂迷們留下懸念。