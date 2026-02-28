李駿傑新歌MV化身「三面駿男」預告挑戰不同曲風跳出舒適圈

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）2026年首支派台歌《Away》型爆登場，講述如何狠心地離開一段「有毒」的關係。他說：「新歌是講述如果一段關係總是令你想離開，便不要再在這段感情上花任何時間與心機，類似『麻煩你離開我』、『Go Away Please』這樣的心態！《Away》是今年第一首主打歌，希望帶給大家新鮮感，所以跟監製T-Ma討論後，改變了唱法，監製要求我使用更多氣音，令新歌呈現出更虛幻的感覺；中間的Melody Rap則帶點冷酷，所以今次嘗試了新方式呢！」

形象百變的Jeremy在新歌《Away》MV中化身「三面駿男」，以三款潮爆造型搭配三個不同場景，分別是「霸道總裁vs尖山隧道」、「冷傲伯爵vs石硤尾配水庫」與「唯美本尊vs污水處理廠」，三個場景加上獨舞、雙人舞、群舞互相穿插，目不睱給！Jeremy說：「石硤尾配水庫一直是我心儀的MV取景地點，因為這裡有很多巨柱，十足十歐洲的建築物，效果恍如到外國拍攝一樣，所以之前幾首Solo歌也申請過在這裡拍攝，直至今次終於成功，算是還了自己一個心願，非常幸運！」

正所謂「小朋友才做選擇」，身為大人的Jeremy當然是三個場景都愛：「真心三個場景都很喜歡，因為平時甚少機會可以去，如果一定要作出選擇的話，我只好挑選尖山隧道，因為那裡好像怎樣拍也好看，尤其是躺在貨車上的梳化與床褥穿梭隧道，甚具電影感，相當難得！若果能夠在此跳群舞的話，一定超級有型及氣勢，雖然今次有點可惜，但瑕不掩瑜！」其中Jeremy以霸總在隧道中Chok爆咬橡筋一幕，以及與女舞者跳辣身舞的片段，相信已足夠Unicrons無限Loop！

向來勇於跳出舒適圈的Jeremy，預告今年會推出另一首快歌，亦會嘗試不同曲風，更集氣開拍《骰界2.0》，希望跟Unicorns一起探索更多未知的領域，展現不一樣的Remy！他說：「很高興《骰界》得到觀眾的喜愛，雖然主持綜藝節目仍未屬於我的強項，但很幸運可以因為這個節目結識到一班新朋友，每天由返工玩到放工，如果可以開拍《骰界2.0》的話，我便可以跟各位Dicers展現不同面貌給觀眾朋友，希望可以盡快成事吧！」想陪Jeremy一起遊走香港三大隱世景點，各位Unicorns記得Loop爆新歌《Away》MV，欣賞「三面駿男」的同時，也要到各大音樂平台收聽新歌！