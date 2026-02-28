女孩不平凡｜孖余香凝延續《骨妹》情誼再度同框 廖子妤感觸落淚

由《骨妹》導演徐欣羨執導的港澳電影《女孩不平凡》昨晚(27日)於澳門舉行首映禮，新作由廖子妤(Fish)和余香凝一對好姊妹再度合作，並請來陳蕾主唱主題曲，《骨妹》班底再度同場，當年的4個「骨妹」廖子妤、余香凝、陳蕾和劉漪琳拍照後，望著再度合作的徐欣羨導演，回想10年走過的演藝路，Fish一度感觸落淚。

《女孩不平凡》由澳門導演徐欣羨(Tracy)執導，以三個時代、三個城市、三段戀情為主軸，溫柔回溯一個平凡女孩探索愛與成長的不凡旅程。廖子妤、余香凝、鄧濤、許恩怡、韓寧、劉漪琳等一眾演員齊齊現身首映禮，戲裡戲外同樣情深的廖子妤與余香凝，現實中本已是閨蜜，今次更演出友達以上的伴侶拍檔。談到默契，廖子妤感觸說：「事隔很久再跟Jennifer合作，很多事情真的不用多說，一來就很合拍，原來這就是時間浸出來的默契。我們私下很熟，只是近年大家忙碌少聊天，但拍攝時卻聊了很久很久。」她更在後台情緒湧現：「剛剛我們四個『骨妹』一起拍照，我望着Tracy的背影……那一刻真的百感交集。」接著她更一度落淚：「原來一轉眼就十年了。我想起很多十年前在澳門的點滴。故事裡真真假假，我好像看到徐欣羨、徐樂欣都完成了他們的夢想。我真的很喜歡這部電影，我覺得你們都會很喜歡。」余香凝補充：「我們看着Tracy的背影，突然一道射燈照過來。十年後，有一部你很喜歡、很引以為傲的電影上映，我們真的很感動。」

曾於2017年憑電影《骨妹》首度入圍香港電影金像獎的澳門導演徐欣羨表示，「十年前我與廖子妤、余香凝合作《骨妹》，那也是一個澳門的故事，並在澳門取景。如今我們三人再次合作《女孩不平凡》，同樣在澳門拍攝，這座城市對我們而言有著獨特的意義。」電影獻唱主題曲《普通人》的陳蕾被問到電影中「不平凡」的命題，她坦言：「故事分為三個階段，每個階段的主角性格都很不同，都在尋找自己是怎樣的人。我花了很多時間反覆看電影，從中找出屬於她們的特質，再發展成主題曲。至於為什麼最後用『普通人』作為歌名，就留待大家看完電影再感受吧。」憑電影獲金像獎最佳女配角及最佳新演員提名的鄧濤表示，「這也是我人生第一部電影首映，當然很開心。我覺得澳門是一個人與人之間很緊密的地方，戲中有這種感覺，圍讀時也有，拍攝期間導演都常常『撞到朋友』，讓我覺得澳門真的很特別。」「

被問到拍攝感受，許恩怡分享其中一場令她難忘的戲：「有一場是畢業Party去唱K，但現實生活中因為工作關係，我沒有參加自己的畢業Party，今次算是彌補了一個小小遺憾。」劉漪琳感性表示：「我是澳門土生土長的人，而這部戲有很多場景都在澳門拍攝，所以感受特別深。首映能夠在我的『娘家』舉行，真的很有意義，也很開心。今日對Tracy來說亦很重要，她真的是一個很有才華的人。其實今日對我們每一個人，都很有意義。」首次在澳門出席電影首映的韓寧直言：「真的很開心，這是我第一部電影的首映，而且獻給澳門，格外有意義。我飾演鄧濤身旁的女生，角色在戲中很想來澳門，所以這次真的踏足澳門，對我來說特別有感覺。」