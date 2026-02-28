戀愛等高線｜林澤謙以「男友兌換券」向Kitty表白互擁吻臉 Mike導自肥成功登逾6千米山攻頂

由Mike導劉諾衡執導的戀愛真人騷《 戀愛等高線》昨晚(27日)迎來最終章，繼蔡銘匡(Marco)和郭子欣(Tracy)成功配對後，林澤謙(Him)亦主動對賀嘉琪(Kitty)表白心意，Him奉上寫有「男友兌換券」的紙蝴蝶結，「返到香港，你準備好就嚟搵我啦！」Kitty大為感動，兩人相擁，Him更輕吻Kitty的臉頰。而被Kitty拒絕的陸維德(Wade)，除了成為幾位女參加者的「好姊妹」，在昨晚節目結束後與一眾參加者開live時透露，已成功出pool，而曾睿彤(Maya)在節目尾聲表示會主動找早前已返港的孝良，再慢慢了解，兩人在live表示暫時仍保持好友關係。

Him不滿「三姑六婆」 與Kitty冷戰 經過幾天的相處後，不少參加者都覺得Him對Kitty的身體接觸有點太多。Kitty本身不是太喜歡身體接觸，所以大家都擔心她會覺得不自在。Kitty雖然怕受到大家的影響，選擇不聽太多意見，但內心似乎還是有被動搖。晚餐時面對Him的主動進攻，她顯得有點退縮，最後還選擇離場。Him感到困惑：「食嘢之前都好地地，幾個鐘之後突然唔同晒。」他解釋說，自己喜歡對方才會對她有身體接觸，這是他的Love Language，因此對Kitty突然被「三姑六婆」的意見影響而態度改變覺得不爽。二人的冷戰持續到第二天。出發登山前，Him主動邀請Kitty坦白心聲。他訴說自己的無助：「如果你聽完其他人嘅意見會對我嘅態度大轉變，長遠落去我會好攰。」Kitty也回應：「所有嘢都去得太快，我都需要啲時間去消化，係我未處理好。」兩人開心見誠說清楚後，感情升溫。

成功配對的Marco和Tracy在眾人出發登山前離開《戀愛等高線》。來到Day 24，旅程正式踏入最後一天，也是大家最後一次表白的機會。眾人來到欽博拉索山，準備登上海拔5300米的高山進行最後拍攝。Kitty拿出早在秘魯親手編織的手繩，作為表白信物向Him表達心意：「雖然我好驚同人有親密接觸，但係同你好似冇咁驚喎。」Him原來也早有準備，送上紙蝴蝶結給Kitty並說：「雖然你話過我哋嘅相處時間好少，如果早啲喺秘魯識到對方就好，但係我相信一切都係最好嘅安排。」紙蝴蝶結上寫着「男友兌換券」，Him希望Kitty唔需要因為節目而影響決定：「返到香港，你準備好就嚟搵我啦！」二人其後相擁，Him更輕吻Kitty的臉頰。

凌凌態到軟化：返到香港再算 同一時間意大利混血兒彭艾烈(Rizzy)突然送上秘密信件給凌暐婷(凌凌)，令現場氣氛瞬間沸騰。到晚上凌凌細閱Rizzy的信件後表示欣賞：「其實我都算Reject咗佢，但係佢都選擇去寫封信話俾我知佢嘅感受，同埋feel到佢嘅真心，真係有聽我講嘢，記喺心度。」其後，凌凌在山上將親筆信交給Rizzy，更感慨：「好想喺呢個咁靚嘅景表白，但係之後有無限可能，返到香港再算！」為她和Rizzy的關係留下無限想像空間。 不少觀眾都發現最後一集少了Mike導現身，轉由Agent L原來他終極自肥，在凌晨與登山導遊出發獨自登上海拔6268米高的欽博拉索山(Chimborazo)，據稱是最接近外太空的山頂，Mike導以為至少有一塊標示牌，現實卻是一遍虛無，只發現一泡冰街了的小便。而未能在節目中成功配對的陸維德(Wade)、曾睿彤(Maya)和莊穎桐(Cleo)，自覺在段旅程中更認識自己，亦有所成長。