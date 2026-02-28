熱門搜尋:
出版：2026-Feb-28 12:10
更新：2026-Feb-28 12:10

竹內涼真姐弟戀曝光 撻著Netflix電影《10DANCE》女拍檔土居志央梨

竹內涼真撻著Netflix電影《10DANCE》女拍檔土居志央梨。

竹內涼真前年證實與三吉彩花結束4年情後，今日男方被爆已有新戀情，新歡是其主演BL電影《10DANCE》的33歲女星土居志央梨，消息一出即成為網絡熱話。

32歲的竹內涼真屬藝能當紅男星，他夥拍町田啟太的Netflix電影《10DANCE》在2025年12月18日串流上架後，首周即登上Netflix每周全球TOP10（非英語電影）第4名，竹內涼真為這部以舞蹈競技為主題的作品，開拍前7個月開始了舞蹈訓練。在片中，他與土居志央梨是跳舞拍檔，3歲已開始學跳芭蕾舞的土居，跟竹內涼真為戲內的舞蹈比賽完成度之高一度成為話題。

214b9073 9563 4490 868a ac3bb54fec4a

32歲的竹內涼真戀上33歲女星土居志央梨。

事務所回應戀情

據透露，兩人是在電影拍畢後、2025年夏天開始拍拖，有居民更爆料，土居從去年9月起被多次目擊出入竹內寓所，日媒亦拍得兩人交往證據，確認到土居連日來到訪竹內家中；在2月14日情人節當天，土居結束舞台演出後，她前往竹內家前專程到人氣朱古力店排隊買「本命朱古力」，情侶關係呼之欲出。

昨日(2月27日)早上11時，日媒追訪從竹內寓所出發開工的的土居志央梨，當詢問兩人是否交往？土居沒有回應登上的士，當上車後，記者再問是否因合作《10DANCE》而成為契機？土居才微笑答：「改天再慢慢說。」之後便開車離去。消息指，土居志央梨與竹內涼真的妹妹竹內穗乃香、弟弟竹內唯人皆有往來，稱得上是「融入家中」。至於雙方事務所回應戀情時，表示藝人的私事交由本人處理，未有作出否認。

未命名 1 7672a082 7cf4 4c9b 8846 657609e1ddf1 Dcf46162 52a4 4052 b846 d7b0c5c9b2dc Dd3dbadc 4d02 47fa a895 3fa6f279bd57 0f8e56f4 9c95 447f a948 19a7f56b7881

