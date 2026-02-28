蝦頭楊詩敏踏入50路 直認有新對象出現：我好想保護

「蝦頭」楊詩敏由劇場轉戰電視圈約9年，於2021年離開TVB，繼而被金像最佳導演翁子光睇中，在《正義迴廊》中突破喜劇演員一面，並首次入圍2023年金像獎最佳女配角。伯樂翁子光自資拍攝今年賀歲片《金多寶》，蝦頭亦獲邀夥拍金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安、李尚正等好戲之人。蝦頭接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，回應當年被指失落金像獎女配，被批評為 「雙面人」一事。另外，踏入女人50，她表示與圈中前度分開8年來，蝦頭一直反省自己曾經戀愛腦的心態。她承認：「以前我要轟烈、激情、很澎湃嘅關係，而家我希望搵到一個一齊成長嘅伴侶。」她更承認8年來，已經出現了她想保護的關係。

失落金像獎 在《正義迴廊》那年的金像獎，蝦頭賽前被視為「女配大熱」，最終卻落敗給《飯戲攻心》的王菀之。賽後，蝦頭在 Instagram發貼稱「得失之間，所有都是最好的安排。」然而，她同時卻被發現在story轉發對賽果感到失望的言論，被外界批評為「雙面人」。再被問及那年落敗有否失望，蝦頭由衷表示：「其實真係無失望，能夠有機會被提名，已經係一個好大嘉許同肯定。」她重申那晚最緊張的不是能否拿獎：「嗰晚能夠同我喜歡嘅偶像姜濤影咗張合照，又能夠坐係劉德華先生隔籬，之之(王菀之)又係我好朋友，見到佢攞獎，其實已經係我最大嘅禮物。」

女人50歲關口 離開TVB後，蝦頭達成了多個演員夢，除了破格主演電影獲提名，還演出了兩次自己孭飛的獨腳戲。最近，她又夥拍黃智雯完成一連15場具有口碑的舞台劇《天下無不西之閨密》。至於2017年與圈中前度邵子風分手後，被問及踏入女人50歲關口，會否仍對婚姻及組織家庭仍有幻想時，她說：「結婚一向都唔係我嘅想法，加上而家一把年紀，都唔會生下一代，反而有個可以陪你行落去嘅伴侶，結唔結婚都唔重要。」問到2017年宣布回復單身後，有沒有另一半出現過，蝦頭回應：「我只可以講，我身邊嘅人好愛惜我，亦有一啲傾得埋嘅人出現。其實係有嘅，但而家我又覺得呢件事始終係屬於自己嘅，我好想保護。」

從前太戀愛腦 蝦頭不肯直接披露現階段的感情狀況，但她承認自己從前太戀愛腦：「以前我要轟烈、激情、很澎湃嘅關係，而家我只希望搵到一個一齊成長嘅伴侶。以前我乜都唔識，唔知乜嘢叫做愛，唔知乜嘢叫做關係，就係經歷上一段大失戀，令我重新審視自己，就係先學識點愛自己，如果唔係，就好似以前咁不斷重複犯錯。」反省自己後，蝦頭重拾健康做運動，不再一緊張就暴飲暴食，因此相對於拍《金多寶》時，現階段蝦頭瘦了一大截。問她回復窈窕身型後摘偶條件是怎樣，她說：「年齡差距、大過我細過我都唔重要，最緊要可以一齊成長，步伐一致，仲有大家鍾意嘅嘢、世界觀、同三觀一致，可以傾到偈溝通到先至係最重要。最好佢都熱愛藝術，因為我做呢行，對方唔想接觸或者唔欣賞，就好難溝通。」