After Class各行各路3位舊隊友同日有活動 大話Yumi鍾柔美周日現身撼炎明熹

炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、詹天文(Windy)、鍾柔美(Yumi)同樣是無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第一季的參賽者，4人不僅在圈中各有發展，更曾經獲公司安排組成組合After Class發展。近年4人在音樂上各行各路，炎明熹去年更離巢發展，並加盟Sony Music大中華區在樂壇大展半腳。

解凍後再惹是非

正於美國留學的姚焯菲暫且放下歌唱事業，同門的鍾柔美原本正備受力捧，可是月前她被揭扮A0，而且大話連篇，令她工作量立即大減且人氣急跌，日前才獲解凍後又再爆出是非；本周三，Yumi到黃埔出席《新城廣播丙午馬年新春團拜》，在活動上她以有工作在身需要急急離場，婉拒接受傳媒訪問。

不過，明天(3月1日)下午2時半，Yumi會參與在觀塘YM²裕民坊舉行的TVB新劇《臥底嬌娃》宣傳活動，屆時偕主角張曦雯、陳瀅、羅毓儀、馬貫東等齊齊現身。在同日下午3時，炎明熹則與同們歌手Michael C到黃埔天地船景街參與「新城．樂動區區《風旅．啟航》」busking活動。至於詹天文，明天下午5時亦會公開現身，她獲邀出席由中環街市主辦、新城廣播合辦《中環好聲音III》歌唱比賽，跟林智樂擔任評判及表演嘉賓。