馮允謙返加國見另一半無被催婚 未收到陳柏宇邀請做嘉賓

馮允謙(Jay Fung)今日(28日)到中環出席「賽馬會青年領袖獎章計劃一 JC Badges Market Fair」 開幕典禮。Jay Fung透露今個新年返加拿大度假兩星期，與家人及另一半過，非常熱鬧。他笑謂自己原計劃趁假期寫下歌，最後還是盡情吃喝玩樂。他說：「我喺香港要工作，所以成日瞓得唔好，可能瞓得四、五粒鐘，諗住工作。返到去食得好瞓得好，又可以屋企人同另一半過年，氣氛超好。我諗住寫下歌最後變齋休息。」他表示去年八、九月返過加拿大，但當時屋企有事，有別上一次的氣氛，「今次好開心，珍惜陪佢哋多啲。」

問到今次放假，有沒有令他獲更多靈感，Jay Fung笑謂：「無丫！哈哈！今次真係休息，我返咗嚟一個星期，都繼續瞓得好好！一來有時差，瞓足九粒鐘！」至於有沒有被親友追問婚期，他表示沒有，「因為我哋兩個都好知道，大家認定對方。我同阿爸傾偈，佢依家就快七十歲，仲做緊嘢，佢話男人事業好重要，有嘢做就繼續做，有啲嘢唔係必然，依家好似好好，又開show，唔知邊一日無人想聽你唱歌，或者個市唔好，有機會就勤力去做，尊重舞台，所以我成日俾壓力自己。依家我要諗下點樣一壓力又放鬆下自己。」

籌備英文專輯

至於接下來的計劃，他表示除了繼續出廣東歌外，由去年開始正籌備一隻英文專輯，目標今年推出，當然也要為不少朋友寫歌，「唔好意思要佢哋等一等，因為我又想做好自己個project，想花啲時間。」同時公司正為他爭取衝出香港開騷，但今年未必在港有大型表演。他表示無論大場細場，希望多些人認識自己，會好好準備。

陳柏宇(Jason)將於年中開個唱，早前二人一齊在節目上jam歌，Jay Fung驚爆對方沒有邀他做嘉賓，他說：「佢無搵我啊！我幾個禮拜前同佢合作，佢無提過丫！佢搵我一定會嚟！我都有幫佢寫歌丫，我希望佢今年會出！我等緊你丫，Jason！」對於林欣彤的近況，他表示不太清楚，希望她好好休息，「如果有嘢諗唔通，希望佢搵到人幫忙同傾下啦！」