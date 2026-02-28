王君馨榮升圈中靚媽 家中實施兩更制湊B

前港姐王君馨(Grac) 去年榮升圈中靚媽，日前與另外兩位新手媽媽朱千雪及麥明詩一齊共享親子樂。近日，王君馨接受由李有毅與兒子李國煒主持的新城知訊台《Ben同Benson「Chur」到行》錄音訪問，成為人母9個月的她，提起女兒Audrey即滔滔不絕，盡顯慈母本色，更分享了不少愛女的搞笑事。 Grace透露女兒Audrey即將9個月大，她笑指女兒遺傳了她的演藝天分，4日大已經表情多多。她分享了一件趣事：「我記得佢4日大嗰陣，瞓瞓吓覺突然張開個嘴，以為有奶嘴喺前面就準備啜，點知原來冇，佢嬲到啤住我哋，好似喺度詐型。」她笑言有拍下這珍貴一刻，至今翻看仍覺得十分搞笑。

肢體發展超前 對於女兒的成長進度，Grace顯得相當驚訝，形容Audrey比一般嬰兒快好多。她細數道：「佢4個月大就已經出咗兩隻小牙，到6個月大嗰陣已經有四至六隻，而家8個月大，已經有八隻牙喇！」她更透露身邊朋友的孩子大多一歲才出頭兩隻牙，沒想到女兒長牙速度如此驚人。 除了牙齒生長迅速，Audrey的肢體發展也同樣超前。Grace說：「佢6個月大無端端自己坐起身，我哋本來想放佢趴喺度學爬，佢唔制，又要坐，已經扶住嘢想企起身。」她更發現女兒手腳協調，經常在床上擺出「功夫甫士」，她稱：「佢成日兩隻腳撐住張床咁，有時又會咁樣(模仿動作)，好似花曼咁拳打腳踢！」她笑言或許女兒遺傳了她的舞蹈細胞，將來可能會學跳舞或武術。

母親優良遺傳 Grace感恩懷孕期間得到母親的優良遺傳，屬於「長胎不長肉」的體質，懷孕6個月時仍能靈活跳舞。她更透露原本計劃剖腹產，但在祈禱後有感女人有權力生仔，遂諮詢第二位醫生意見，獲醫生鼓勵：「你生得㗎！你嘅高度加上你跳舞，力氣會大啲。」最後成功自然分娩。她形容分娩過程雖然是人生中最痛，但看到女兒出生一刻，丈夫感動落淚，場面十分難忘。 談到為女兒取名「Audrey」，Grace解釋這是與丈夫祈禱後所得的啟示。她說：「我哋祈禱嘅時候，Audrey呢個名不停出現。我希望個女好似柯德莉夏萍咁，又靚又有氣質，而且好有智慧同埋好鮮明嘅價值觀，知咩係啱、咩係唔應該做。」她笑言雖然母親最初聽到這個名字時一臉疑惑，但她和丈夫都覺得非常適合女兒。Grace透露，現在家中實行兩更制湊B，她負責夜班，丈夫則負責早班：「佢好擅長同個女玩同埋換片，我就負責所有衣食住行嘅research，由尿片、玩具到奶粉，全部做完資料蒐集先買。」