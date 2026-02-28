Billy Choi蔡承恩榮升人夫 新歌《分擔》公開MV宣布一索得男

饒舌歌手Billy Choi(蔡承恩)於2020年跟TomFatKi(光頭幫)合唱《天水圍驚驚》闖出名堂，去年拍住MC張天賦合唱《168.5》的Billy Choi，就早前上架新歌《分擔》於昨晚推出MV，他在MV中公布雙喜臨門，並已榮升做爸爸！

海連茶樓出po

《分擔》由Billy Choi親自作曲、填詞，MV一開頭就有可愛BB出現，之後就分享大量他與另一半Kiki的溫韾片段，相當甜蜜。MV尾聲，Billy Choi 在鏡頭前盡現慈父一面，公開跟B仔的親子畫面，Kiki亦有留言：「大癲 估唔到我第一個MV係如此自由奔放沒有形象 btw我個仔好可愛」，經MV一出，廣大網民即紛紛留言恭喜。

與MC一拍即合

Billy Choi是海連茶樓的太子爺，茶樓的官方Threads帳戶亦有出po，既轉貼《分擔》的MV兼寫： 「經歷咗好一段時間守口如瓶之後，終於可以喺呢度，正式地歡迎兩位家庭成員，我嘅弟婦、我嘅姪仔」。