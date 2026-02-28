熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-28 18:01
更新：2026-Feb-28 18:01

Billy Choi蔡承恩榮升人夫 新歌《分擔》公開MV宣布一索得男

511c34a4 3af9 4432 8fb0 dfab5660ffa5

Billy Choi宣布榮升人夫兼一索得男。

饒舌歌手Billy Choi(蔡承恩)於2020年跟TomFatKi(光頭幫)合唱《天水圍驚驚》闖出名堂，去年拍住MC張天賦合唱《168.5》的Billy Choi，就早前上架新歌《分擔》於昨晚推出MV，他在MV中公布雙喜臨門，並已榮升做爸爸！

689a3f99 7f23 4dec a9af 59507244a3f2 B0b985a7 ce38 4435 b1ca c4f71cc76fa9 0640b63e 7833 40a6 8f4c d7a56cecf3f1

海連茶樓出po

《分擔》由Billy Choi親自作曲、填詞，MV一開頭就有可愛BB出現，之後就分享大量他與另一半Kiki的溫韾片段，相當甜蜜。MV尾聲，Billy Choi 在鏡頭前盡現慈父一面，公開跟B仔的親子畫面，Kiki亦有留言：「大癲 估唔到我第一個MV係如此自由奔放沒有形象 btw我個仔好可愛」，經MV一出，廣大網民即紛紛留言恭喜。

與MC一拍即合

Billy Choi是海連茶樓的太子爺，茶樓的官方Threads帳戶亦有出po，既轉貼《分擔》的MV兼寫： 「經歷咗好一段時間守口如瓶之後，終於可以喺呢度，正式地歡迎兩位家庭成員，我嘅弟婦、我嘅姪仔」。

MC張天賦去年單曲《168.5》，就找來Billy Choi作曲、填詞及featuring，MC形容這是一首半hip hop的歌，於是他便聯想可以邀請Billy Choi合作，沒想到二人因為「身高」 一拍即合。

C45026a9 6e6e 4540 af4a 4ddba0ef82f5 3633846e cb35 4d08 9d19 67a2872ad256 D37b465a ad41 4ddf a83e 1c86440195cd 1eb1a9d0 9c07 4b8c b59d 15b5146028e2

