姜濤認證冇瘦過 被Stanley嫌棄做伴郎 部署搶新郎唱《祝你幸福》

姜濤受訪時表示，首次公開跳唱《LAVA》，心情緊張，自爆要睇貓紙唱《你要倔強》。他表示新年留家拜年，與親友打麻雀，不過他自言唔識食糊，輸了數百元，他笑言看《嚦咕嚦咕新年財》的主角是打牌好型，希望盡快學懂。

同林峯合照好開心

姜濤又自爆新年放肆大吃，吃了很多邪惡食物，暫不敢為演唱會試衫，對於早前在麥當勞的周年晚宴表演，獲讚瘦了，他聞言很大反應：「唔係掛，係咪睇AI？千祈唔好信，本人認證唔係，坦蕩，無可能！」至於與同場表演的林峯合照，姜濤直言好開心，「細細個睇林峯《家好月圓》，管家仔，我係佢嗰派，我希望佢追到！(鍾唔鍾意女主角鍾嘉欣)都OK！」

對於Stanley拒絕他做伴郎，姜濤一臉葡萄，「無乜好誁，祝佢幸福囉，我會靜靜地喺台下飲多兩杯。」對於Stanley擔心找他做伴郎要照顧他，他慨嘆，「佢唔了解我，（會否搶新郎？）我從細到大都幻想，試吓，或者唱首歌《祝你幸福》，喺門口plan好，順便拍埋MV，真情流露。」他表示今年專注巡迴演唱會，或有機會調整歌單，故此未有拍劇計北。