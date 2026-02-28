姜濤認證冇瘦過 被Stanley嫌棄做伴郎 部署搶新郎唱《祝你幸福》(有片)

MIRROR成員姜濤今日(28日)為首張個人專輯《COMPOSITION》舉行簽唱會，現場過千fans塞爆商場，首先跳唱《LAVA》，炒熱全場，與被抽中上台的姜糖玩遊戲，又化身姜老師教跳《On a Sunny Day》舞步，與幸運姜糖齊齊跳舞，充滿歡樂氣氛。向來寵粉的姜濤表示，心痛姜糖一早排隊，「其實唔使咁辛苦，都係嗰句啦，大家有緣份經過，就嚟見下面就得㗎喇！」

簽唱會由旁白君擔任司儀，姜濤被問到專輯《COMPOSITION》的創作概念，他第一個封面有世外桃源之感，接著說：「碟裏面有好多我自己嘅故事，仔細睇就會見到個次序係特登安排，代表我想嘗試唔同嘅曲風，所以有唔同嘅花……」自己未講完已忍俊不禁，笑指自己純粹「老作」，至於第二個封面的設計，他索性直說：「純粹係我覺得張相幾靚！」姜認真表示專輯的作品如「生態圈」，如地球生態。環環相扣。姜濤特別提到《你要倔強》，他特別提到，「好多人鍾意呢首歌，多謝大家。好耐之前我出咗首歌叫《孤獨病》， 其實呢首歌intro係呼應《孤獨病》……有時搭的士或者出街見到唔識嘅人，發現原來佢哋有聽過《孤獨病》，原來呢首關於情緒方面嘅歌真係可以令大家開心好多，所以覺得要出多首類似嘅歌，講點樣自強。」

姜濤受訪時表示，首次公開跳唱《LAVA》（演唱會版本為《BOULDER》，因大埔宏福苑火災特地修改《LAVA》歌詞），心情緊張，自爆要睇貓紙唱《你要倔強》。談到姜濤早前「姜市民」身份行花市，他自言入行後第二次行花巿，事後睇片才知被同學仔認出，「其實認到都唔會咩嘅……邊得閒睬你吖！真係咁紅咩？見到你最多咪望多兩眼……」他笑言以後可多點出街，甚至乘撘公共交通工具。他表示新年留家拜年，沒有被催婚，「都係叫我賺多啲錢，我會努力㗎喇！」他又謂與親友打麻雀，不過唔識食糊，輸了數百元，並笑言看《嚦咕嚦咕新年財》的主角是打牌好型，希望盡快學懂。

同林峯合照好開心

姜濤又自爆新年放肆大吃，吃了很多邪惡食物，暫不敢為演唱會試衫，對於早前在麥當勞的周年晚宴表演，獲讚瘦了，他聞言很大反應：「唔係掛，係咪睇AI？千祈唔好信，本人認證唔係，坦蕩，無可能！」至於與同場表演的林峯合照，姜濤直言好開心，「細細個睇林峯《家好月圓》，管家仔，我係佢嗰派，我希望佢追到！(鍾唔鍾意女主角鍾嘉欣)都OK！」

對於Stanley拒絕他做伴郎，姜濤一臉葡萄，「無乜好誁，祝佢幸福囉，我會靜靜地喺台下飲多兩杯。」對於Stanley擔心找他做伴郎要照顧他，他慨嘆，「佢唔了解我，（會否搶新郎？）我從細到大都幻想，試吓，或者唱首歌《祝你幸福》，喺門口plan好，順便拍埋MV，真情流露。」他表示今年專注巡迴演唱會，或有機會調整歌單，故此未有接拍戲劇作品。