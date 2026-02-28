夜王｜廖子妤恨拎影后唔怕3年無工開 吳煒倫回應霸王排片

由黃子華、鄭秀文、廖子妤、盧鎮業等主演的《夜王》，截至2月27日晚上8時，港澳票房累積票房衝破6,500萬。不但榮登香港史上港產電影首周票房NO.1，並勇奪史上港產片票房第 8位，而史上頭9部電影中，Fish廖子妤便參與了其中六部的演出。 今日導演吳煒倫率領Fish、小野、Dee何啟華、李芯駖、楊偲泳等到戲院謝票，但楊偲泳因身體不適未有做訪問。談到票房有好成績，眾人表示興奮。被指戲中造型似尹光的小野表示，如票房過億會考慮唱出尹光的名曲《數波波》。

Fish自覺行運，因港產片史上頭9部電影中，自己參與了其中6部的演出，雖然不是擔正，但希望自己未來可以成為獨當一面擔起票房的女演員，開心參與這麼多億萬票房的電影。她坦言從所未有得到這麼多的關注，對衝擊影后非常有信心，「我已經覺得自己今時唔同往日，唔係以前嘅我，我係有提名嘅人！（片酬呢？）都希望，最重要有戲拍，我又唔貴！」導演在旁表示過去拎影后會無戲拍三年，但Fish表示不擔心，相信自己會打破詛咒。

談到電影在內地上映有好成績，導演表示謝票時喜見內地觀眾選擇粵語版本，「以一個粵語片打入內地春節檔已經好開心，而觀眾再揀粵語版就加倍開心！」問到何時有加長版，導演表示要交由大老闆決定，但自己就未有聽聞，「我諗依家個版本唔止煲煲、Ace哥，仲有好多角色嘅戲都被剪走，始終篇幅同賀歲檔問題，他朝一日有加長版，會加入哂其他角色大家未見過一面。」 問到是否有些場口太露骨所以剪走，導演說：「唔關事，拍落嘅時候都唔係三級，大家比較開心想像。」小野指收到劇本時，見到每一位小姐的小故事，但片長問題而閂減。對於《金多寶》指《夜王》霸王排片，導演坦言不是其工作的範疇，是院商的事，自己不便評論。