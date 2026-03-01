熱門搜尋:
出版：2026-Mar-01 13:15
更新：2026-Mar-01 13:45

金多寶｜許冠文暖男舉動整喊金燕玲 翁子光公開婚書親解幸運號碼38來由(有片)

許冠文帶領金燕玲、鍾雪瑩和李尚正為《金多寶》謝票。(娛樂組攝)

由翁子光執導的賀歲片《金多寶》憑著口碑票房已衝破1千萬，團隊繼續在周末出動謝票，許冠文昨日(28日)帶領戲中的家人，包括金燕玲、鍾雪瑩、李尚正、李鎧霖現身銅鑼灣謝票，金燕玲大讚客串演出的「老公」許冠文非常敬業，她在謝票分享時一度感動落淚，感激好拍檔讓她真情流露，拍成了全片最喜歡的一場戲。不少入場的觀眾都好奇戲中金多寶幸運號碼「38」的由來，翁導首次公開其嫲嫲和爺爺的結婚證書，原來出自3月8日結婚紀念日。

尊重長者 家庭團聚

許冠文與金燕玲、鍾雪瑩和李尚正齊齊受訪，他談到參與《金多寶》的原因，「其實我都寫緊尊重老人家、老人痴呆嘅故事，咁啱佢就搵我話已經寫好，已經拍緊，叫我望望。」許冠文自言隨著年紀漸長，不像昔日追求搵錢發達，漸發現家庭溫暖快樂的重要，被《金多寶》劇本打動，「呢套劇講中晒我最鍾意嘅兩樣嘢，尊重老人家、家庭團聚。」當然還有演員班底亦很吸引，他笑與金燕玲曾在《煎釀三寶》合作，已是老夫老妻，「佢演戲好自然，最鍾意呢啲拍檔，令我唔記得自己演緊戲。」

金燕玲鞠躬道謝

金燕玲由衷感激許冠文參演並給予意見，「佢係幫我加分，因為除咗行山一場戲，因為佢同導演商量，先加多咗投注站嘅一場戲。成套戲我最鍾意嘅鏡頭，就係喺投注站撞返佢回眸笑。當日佢化好晒妝，行埋嚟同我講會點演，拍拍我跟住就睇你，本來我有少少壓力，但拍攝時佢俾我嘅溫暖感覺，令我真情流露。」接著，她眼泛淚光向著許冠文鞠躬，「等咗呢個機會親口多謝你好耐。」翁子光亦在謝票是趁機當面多謝許冠文，「佢同我傾劇本，同講一句話『既然《金多寶》係賀歲同家庭題材，可唔可以令觀眾離開戲院時，覺得呢個世界靚啲』，呢個係許生教導我，呢一世都會記住。」

回應排片量問題

早前翁子光質疑《金多寶》排片量少，遠遜於同時賀歲檔的《夜王》，許冠文坦言︰「排片多多少少都有影響，但唔係最大影響，如果套戲好睇，啲人點都去睇。我不嬲有呢個信念。」他認為現今香港人眼角高，只睇好電影：「唔好話打對台，香港而家咁嘅環境，希望全部一齊破紀錄。依家《金多寶》過一千萬都唔錯吖。」他笑言以為翁導只拍恐怖片，繼《風再起時》再度合作，今次發現他原來也可拍喜劇，盼有機會再合作，「我成日想做新嘢，最好做殺手，仲要係變態。香港要創出新血路，要做未做過嘅嘢，演員都係。」

鍾雪瑩獲許冠文激讚

許冠文亦大讚金像影后鍾雪瑩，自言看過《殺出黃昏》和《填詞L》：「我都好鍾意鍾雪瑩，《填詞L》係好難演，有人可以做得咁有神采，嗰時已經諗如果可以合作就好，係我哋香港未來希望。」獲前輩點名激讚，鍾雪不敢獨自邀功：「身邊好多朋友都好努力，大家都係未來嘅希望，希望要可以成真，要靠大家多啲睇戲。」

