出版：2026-Mar-01 12:12
更新：2026-Mar-01 12:12

陳慧琳爆大仔迷做gym搞到成廳器材 撐張家輝金像獎唱live

PHOTO 2026 03 01 11 22 13 5

陳慧琳在戲院舉行新歌MV發布會。（林俊源攝）

陳慧琳（Kelly）新歌《那人那地那天》MV在銅鑼灣戲院舉行發布會，播出前大會安排重播26前由她與金城武主演的電影《薰衣草》。新歌由AGA操刀，以電影《薰衣草》作為靈感，因此MV加入了不少當年電影的元素，更請來有「小金城武」之稱的Meaning王耀宏做男主角，Kelly事後笑謂當時聽到要跟「小金城武」合作，誤以為對方是小朋友，沒想到真人是個大男孩，更詐型指Meaning在MV入面「blur blur地」不太清楚，非常搞笑。

大會亦播出AGA的錄音，她說「：非常榮幸成為製作一員，一口氣家了兩首歌俾Kelly，一快一慢。呢首係第一首，自己寫嘅時候諗起呢套《薰衣草》電影，好有藝術氣息同自癒嘅電影，我將自己對電影感覺寫呢首歌，好想再recap個感覺出嚟，自己睇返個MV有掛住金城武，希望大家喜歡！」

螢幕截圖 2026 03 01 上午11.42.49 螢幕截圖 2026 03 01 上午11.40.59 螢幕截圖 2026 03 01 上午11.41.10 螢幕截圖 2026 03 01 上午11.42.14 螢幕截圖 2026 03 01 上午11.42.58 螢幕截圖 2026 03 01 上午11.43.23

搵唔到金城武

Kelly曾三度跟金城武合作，包括電影《天涯海角》、《安娜瑪德蓮娜》及《薰衣草》，她笑指拍《天》時跟金城武不是很熟，更指對方像藝術家經常一個人望海，當時心想「你都幾悶！」，到拍《安》的時候才開始熟絡，加上有郭富城在搞笑，至於拍《薰衣草》就更熟，因只有他們兩人：「成日對住唔講嘢真係口臭，所以就friend咗，所以默契會更加好。」她又爆金城武一向是說國語，來到香港才說廣東話，二人由開始用國語交談，去到後期令對方不停用廣東話。問到會否考慮邀對方宣傳，Kelly說：「佢係呢個世界上睇呢啲咩？佢好似絕跡咗。（有冇搵過佢？）知道佢為人低調，唔叫佢啦！唔好靠佢宣傳喇，靠佢都蚊瞓！佢幾時出嚟呀？」

支持張家輝唱live

談到她已有一段時間沒拍電影，今年會否再拍電影，Kelly稱自己愛拍搞笑戲，但坦言現時比較難：「市道好似差差哋，冇乜人開戲，收到啲劇本真係麻麻地喎。」對於有網民指Kelly是關詠荷的麻雀腳，因為關詠荷輸錢才令張家輝做她演唱會嘉賓，Kelly表示不知道關詠荷是否會懂打麻雀，而自己也不會打麻雀，否認自不是雀后，「砌牌都搞唔掂！如果要我演雀后，就真係考我演技喇，挑戰難度啦！」談起張家輝的《永遠的失眠》獲提名金像獎最佳原創電影歌曲，Kelly替他興奮：「撐硬佢！仲要唱Live喎，佢已經榮升咗做跳唱歌手，冇嘢難到佢，對佢好有信心！」

PHOTO 2026 03 01 11 22 13 9 PHOTO 2026 03 01 11 22 13 13 PHOTO 2026 03 01 11 22 13 10 PHOTO 2026 03 01 11 22 13 8 PHOTO 2026 03 01 11 22 13 16

大仔愛做gym

有不少fans希望她舉行side track演唱會，Kelly表示自己有想過，但首要完成《Season 2演唱會》才可以進行另一演唱會，透露3月份的馬來西亞演唱會將首次唱出新歌。她又透露現正製作另一首快歌：「等緊歌詞，之後先有MV，隻歌寫咗好耐喇，唉！快啲出啦，我等唔到咁耐，好多紋呀！」問到會否考慮找大仔劉昇（蝦餃仔）任MV男主角，Kelly即耍手擰頭說：「唔得啦！黐線啦！嚇死人呀！（你有冇問過佢？）要問咗我先！（唔考慮一齊拍？）唔使啦！好騎呢喎！（上次張相出街後有冇人讚佢靚仔？）冇人讚阿仔靚，（驚入行？）唔係，因為有啲留言都係衰呀嘛，佢又唔知邊個打邊個，又俾人擺上台，費事啦！（佢知唔知？）佢又唔太玩Social Media喎！（喺學校係咪風頭躉？）梗係唔係啦！我知佢啲嘢㗎 ！佢唔係，一定唔係！佢運動幾好，成日喺屋企健身，要我買晒啲嘢，成個廳都係佢做gym 啲嘢！核突到嘔呀！」她估計大仔想練一些肌肉才會不停做gym。

PHOTO 2026 03 01 11 22 13 14 PHOTO 2026 03 01 11 22 13 11 PHOTO 2026 03 01 11 22 13 3 PHOTO 2026 03 01 11 22 13 4

