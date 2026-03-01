陳慧琳爆大仔迷做gym搞到成廳器材 撐張家輝金像獎唱live

陳慧琳（Kelly）新歌《那人那地那天》MV在銅鑼灣戲院舉行發布會，播出前大會安排重播26前由她與金城武主演的電影《薰衣草》。新歌由AGA操刀，以電影《薰衣草》作為靈感，因此MV加入了不少當年電影的元素，更請來有「小金城武」之稱的Meaning王耀宏做男主角，Kelly事後笑謂當時聽到要跟「小金城武」合作，誤以為對方是小朋友，沒想到真人是個大男孩，更詐型指Meaning在MV入面「blur blur地」不太清楚，非常搞笑。 大會亦播出AGA的錄音，她說「：非常榮幸成為製作一員，一口氣家了兩首歌俾Kelly，一快一慢。呢首係第一首，自己寫嘅時候諗起呢套《薰衣草》電影，好有藝術氣息同自癒嘅電影，我將自己對電影感覺寫呢首歌，好想再recap個感覺出嚟，自己睇返個MV有掛住金城武，希望大家喜歡！」

搵唔到金城武 Kelly曾三度跟金城武合作，包括電影《天涯海角》、《安娜瑪德蓮娜》及《薰衣草》，她笑指拍《天》時跟金城武不是很熟，更指對方像藝術家經常一個人望海，當時心想「你都幾悶！」，到拍《安》的時候才開始熟絡，加上有郭富城在搞笑，至於拍《薰衣草》就更熟，因只有他們兩人：「成日對住唔講嘢真係口臭，所以就friend咗，所以默契會更加好。」她又爆金城武一向是說國語，來到香港才說廣東話，二人由開始用國語交談，去到後期令對方不停用廣東話。問到會否考慮邀對方宣傳，Kelly說：「佢係呢個世界上睇呢啲咩？佢好似絕跡咗。（有冇搵過佢？）知道佢為人低調，唔叫佢啦！唔好靠佢宣傳喇，靠佢都蚊瞓！佢幾時出嚟呀？」

支持張家輝唱live 談到她已有一段時間沒拍電影，今年會否再拍電影，Kelly稱自己愛拍搞笑戲，但坦言現時比較難：「市道好似差差哋，冇乜人開戲，收到啲劇本真係麻麻地喎。」對於有網民指Kelly是關詠荷的麻雀腳，因為關詠荷輸錢才令張家輝做她演唱會嘉賓，Kelly表示不知道關詠荷是否會懂打麻雀，而自己也不會打麻雀，否認自不是雀后，「砌牌都搞唔掂！如果要我演雀后，就真係考我演技喇，挑戰難度啦！」談起張家輝的《永遠的失眠》獲提名金像獎最佳原創電影歌曲，Kelly替他興奮：「撐硬佢！仲要唱Live喎，佢已經榮升咗做跳唱歌手，冇嘢難到佢，對佢好有信心！」

大仔愛做gym 有不少fans希望她舉行side track演唱會，Kelly表示自己有想過，但首要完成《Season 2演唱會》才可以進行另一演唱會，透露3月份的馬來西亞演唱會將首次唱出新歌。她又透露現正製作另一首快歌：「等緊歌詞，之後先有MV，隻歌寫咗好耐喇，唉！快啲出啦，我等唔到咁耐，好多紋呀！」問到會否考慮找大仔劉昇（蝦餃仔）任MV男主角，Kelly即耍手擰頭說：「唔得啦！黐線啦！嚇死人呀！（你有冇問過佢？）要問咗我先！（唔考慮一齊拍？）唔使啦！好騎呢喎！（上次張相出街後有冇人讚佢靚仔？）冇人讚阿仔靚，（驚入行？）唔係，因為有啲留言都係衰呀嘛，佢又唔知邊個打邊個，又俾人擺上台，費事啦！（佢知唔知？）佢又唔太玩Social Media喎！（喺學校係咪風頭躉？）梗係唔係啦！我知佢啲嘢㗎 ！佢唔係，一定唔係！佢運動幾好，成日喺屋企健身，要我買晒啲嘢，成個廳都係佢做gym 啲嘢！核突到嘔呀！」她估計大仔想練一些肌肉才會不停做gym。