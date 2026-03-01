ANSONBEAN否認退出娛樂圈 開腔解釋消失原因

ANSONBEAN(陳毅燊)参加《全民造星III》入行，工作機會多多，風頭一時無兩，未幾他突刪除個人IG，並於其粉絲TG Group宣布暫時退出娛樂圈，當時他稱自己因為心理健康及精神狀態問題，需要失蹤一段時間，但其後亦逐漸康復亦已慢慢復出。其後他復出與AK一齊拍劇，又為自己有份演出的電影《觸電》做宣傳，早前播出的《存酒人》亦見到有ANSONBEAN参與演出，昨日(2月28日）他發布一條短片，內容除了有他演出的片段外，也有他接受腳部治療的情況，親揭自己為何選擇暫退娛樂圈一事。

ANSONBEAN說：「上年好多人以為我退出娛樂圈，今日我想同大家講吓點解。二零年我攞咗《造星III》季軍之後，我入咗寰亞音樂做歌手，當時我冇諗過自己會行到咁遠，對呢行亦都好唔熟，以為只要夠衝、同埋有正能量就夠，但係慢慢接觸唔同音樂之後，我開始又多咗諗法，想嘗試搵吓自己嘅風格（嗰段時間我都好幸運，得到好多自由、資源同埋機會去試，但係因為成績未如理想，同埋幾時仲要演出我都做得唔好，我開始懷疑自己嘅能力。」 他表示發覺自己對動作演員有興趣，打算以另一方向發展。他說：「直到2024年，拍《存酒人》嘅時候我受咗傷，左腳韌帶撕裂咗90% ，醫生話要康復需要好長時間，我真係覺得自己冇晒出路，於是我就寫咗《空檔》呢一首歌，因為我就好似一加入咗空檔嘅車，承諾自己要達成嘅目標明明喺前面，但係幾努力去揼友都行唔郁，因為受傷同埋知道自己短時間內未必做到更多作品，再加上生活各方面嘅壓力，我發現自己真係需要停一停，所以我delete咗我個IG，喺Telegram同fans交代我需要消失一段時間。」

他坦言休息的時間，令他可以靜下來整理自己的思緒，他說：「我嘅歌手生涯就係呢一年半最靜，亦係最重要嘅空檔。好彩呢段時間都仲有電影相，令到我可以見到大家，慢慢成為我嘅精神之柱！休息咗一段時間，我終於準備好去繼續做自己想做嘅事啦！三月二日，《空檔》就會正式上架，如果大家都試過有空檔嘅，希望呢首歌喺你遇到難關嘅時候陪到你哋！就算有時候需要停一停，都唔代表冇出路㗎 ！大家加油！」 ANSONBEAN在《存酒人》中扮演柯煒林飾演摔角兄弟九哥與龍仔，而他的角色更是有自閉症。他們拍攝時常趁空檔操練各種動作，以確保場面逼真。不過當時劇集向傳媒發放新聞稿，內容曾有提及ANSONBEAN拍攝時整親，更引述他的說話：「做練習嘅時候做過，今次一跳嘅時候，我就未習慣，一坐落去嗰下個膝頭哥就扭到，嗰刻以為自己斷咗韌帶，所以都幾驚，但好彩無事。一個教訓—就係唔好咁衝動。」如今ANSONBEAN在片中就表示拍攝此劇時，左腳韌帶撕裂了九成。