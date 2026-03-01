唱錢｜側田激動到除衫！打爆「9格Sing盤」為觀眾贏得3萬現金獎

森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持、Eric Kwok擔任音樂總監的互動音樂Game Show《唱錢》昨晚（28日）播出「明星版」第三集。除了三位常規主持，還有陸浩明聯同Plan V其餘四位成員：江廷慧、彭家賢、陳昊廷及侯雋熙主持直播間，而今集現身為側田打氣的，全是TVB「田粉」，分別是陳若思、劉伊婷、黃紫恩及羅皓誼；四人全程表現異常肉緊，成功炒熱氣氛。

第三集「明星版」登場藝人是實力唱作人側田及港姐向海嵐！與首集「明星版」嘉賓張與辰一樣，側田以極佳成績打爆「9格Sing盤」，為觀眾成功爭取3萬港元現金獎。側田獻唱歌單Level順序為Level 1《分分鐘需要你》、Level 2《天才與白痴》、Level 3《Perfect》、Level 4《風繼續吹》、Level 5 《愛是永恆》、Level 6《祝君好》、Level 7《愛情陷阱》、Level 8《命硬》，並勇敢地堅決挑戰Monster Level、極少抖氣位的林子祥經典金句《數字人生》。綜合側田全晚表現，難度愈高歌曲他表現反而愈好，名副其實遇強愈強。

昨晚引發最高討論度的，是時長1分56秒的Monster歌曲《數字人生》，不但比一般過關歌曲時長多出一倍，歌詞亦相當密集，但側田仍以綜合94.1%佳績成功過關，拍子準確度高達98.1%，相當厲害！其實側田整個挑戰過程確是相當經典，首先未正式開始挑戰前，側田大拋志氣Bite：「我寧願失敗，都好過冇試過！」之後，側田除了唱唱吓激動到要除衫降溫兼，在應付連串密集式歌詞及高難度區域時，八成時間更是「瞇埋眼」一輪嘴將歌詞背唱出來，足證他事前練習得滾瓜爛熟。側田演唱完畢後，全場大嗌「好癲」，Eric Kwok搞笑謂：「真係只有呢隻歌先至配得起你。」側田則回味無窮：「多謝你哋呀，好好玩！」並笑言要將自己唱的這個版本送給原唱林子祥。

由於側田本身坐擁超級實力之餘，還玩得相當認真、完全沒有半點「揸流攤」，家庭觀眾及網民對側田自然洗版式好評。其實側田的拍子感確是非一般，在挑戰Level 2的《天才與白痴》時亦展現了驚人的拍子，Eric Kwok在側田開唱前明言：「每個Verse（拍子）都有啲唔同，要好熟先得」，又指「有堅嘢、有流嘢、有精嘢、喎嘢、渣嘢，仲有大鑊嘢」這個位相當高難度，但側田都完美過關，拍子準確率高達98.4%，綜合成績亦有97.4%，表現極佳。至於全晚令側田最「驚豬」歌曲，是張國榮（哥哥）的《風繼續吹》，皆因太過Free Tempo：「呢隻歌我練咗好耐」Eric Kwok聞言補充：「佢難在音同音之間會扭吓扭吓。」結果側田只唱了半分鐘，音準bar已跌穿一半，嚇到他急變「機械腔」捱到過關，相當驚險。