劉曉彤仔大考慮復出 羅霖有機會拍短劇

「仁美清叙」昨晚於北角舉行春茗晚宴，主席程瑤、榮譽主席羅霖、副主席黃景珍及盧曉琳、秘書長莊韻澄、一眾理事及會員聚首同賀新春，黃龍德、劉曉彤及顏子菲以嘉賓身份現身。

晚宴現場眾人在席間暢談近況、互相打氣，場面星光熠熠，盡顯團結和睦，活動在祝酒及大合照等環節中圓滿完成。羅霖表示，希望藉春茗聚會凝聚仁美清叙，承接會內一直關懷社會、服務社群的初心。程瑤則指，今年仁美清叙將與同樂會合作，舉辦慈善活動，回饋社會，「除咗仁美清叙嘅活動，我自己一直有做製作，好感恩仍然有好多客戶繼續搵我哋，希望馬年大家都順順利利。」