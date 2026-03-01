劉曉彤仔大考慮復出 羅霖有機會拍短劇

「仁美清叙」昨晚於北角舉行春茗晚宴，主席程瑤、榮譽主席羅霖、副主席黃景珍及盧曉琳、秘書長莊韻澄、一眾理事及會員聚首同賀新春，黃龍德、劉曉彤及顏子菲以嘉賓身份現身。
晚宴現場眾人在席間暢談近況、互相打氣，場面星光熠熠，盡顯團結和睦，活動在祝酒及大合照等環節中圓滿完成。羅霖表示，希望藉春茗聚會凝聚仁美清叙，承接會內一直關懷社會、服務社群的初心。程瑤則指，今年仁美清叙將與同樂會合作，舉辦慈善活動，回饋社會，「除咗仁美清叙嘅活動，我自己一直有做製作，好感恩仍然有好多客戶繼續搵我哋，希望馬年大家都順順利利。」
與羅霖談到今年工作計劃，她稱正籌備個人護膚品牌，又表示會考慮拍短劇：「有啲傾緊，而家短劇好流行，如果傾得成都可以過吓戲癮，而且短劇拍攝時間唔會好長，自己都可以應付得嚟。但係我都唔想自己太忙，上年因為工作要周圍飛，又經常要做直播，身體都冇好好休息，年尾嗰陣以為自己只係感冒，冇乜理，點知愈來愈嚴重，後來先知係支氣管炎，所以今年都要平衡返工作同休息。」
一直養尊處優的劉曉彤，坦言三個仔女已長大，如果有機會亦會考慮復出：「邊個台都無所謂，而家咩環境呀，仲揀咩？趁自己仲好有energy，都可以做吓嘢。」