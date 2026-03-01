熱門搜尋:
財政預算案2026 二手樓 回南天 安全帶 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-01 19:30
更新：2026-Mar-01 19:30

炎明熹再唱TVB時期作品 妙回跟鍾柔美詹天文關係

分享：
PHOTO 2026 03 01 17 29 49 3

炎明熹到黃埔出席新城廣播搞的busking活動。（娛樂姐攝）

adblk4

炎明熹與師兄Michael C一同參與由新城廣播主辦的「新城．樂動區區《風旅．啟航》」Busking活動。這是她加盟新東家後首次以街頭表演形式近距離接觸樂迷，現場氣氛熱鬧溫馨，吸引大批市民駐足欣賞。活動中，Gigi與Michael C輪流獻唱，攜手帶來「風旅．啟航」主題演出。

Michael C表演期間不停被歌迷叫除衫，他自彈自唱《戀愛BB班》及方大同的作品《愛愛愛》、《每個人都會》及《才二十三》。適逢方大同的《才二十三》MV今日上架，他亦不忘呼籲大家上網欣賞。

adblk5

PHOTO 2026 03 01 17 29 49 22 PHOTO 2026 03 01 17 29 49 21 PHOTO 2026 03 01 17 29 49 24 PHOTO 2026 03 01 17 29 49 25 PHOTO 2026 03 01 17 29 49 26

炎明熹則為大家帶來《​風的形狀》、《我真的受傷了》、《是什麼讓我遇見這樣的你》、《大開眼界》及其新歌《風旅》。她非常照顧身後的觀眾，不時轉身唱歌，儼如置身四面台一樣。期間有fans遞上利是，Gigi都一一收下，場面熱鬧。《大開眼界》是她在TVB時的早期作品，當她唱出時，全場fans非常開心。

她表示首次busking是12、13歲的時候，今次是以歌手身份busking與樂手朋友一齊演奏，自己未試過以busking形式唱新歌。提到她用TVB的歌曲，是否意味TVB的歌曲可以逐步解禁，她說：「又唔可以咁講，覺得大家可能聽我之後嘅歌曲比較多，都知道好多fans好鍾意呢首歌，但我好耐冇唱，所以想借呢個機會唱俾大家聽，好開心佢哋仲記得！（爭取唱返TVB嘅歌難唔難？）又唔可以話爭取或難唔難，只要大家鍾意，我會加油！」

adblk6

PHOTO 2026 03 01 17 29 49 19 PHOTO 2026 03 01 17 29 49 13 PHOTO 2026 03 01 17 29 49 11 PHOTO 2026 03 01 17 29 49 9 PHOTO 2026 03 01 17 29 49 20 PHOTO 2026 03 01 17 29 49 10 PHOTO 2026 03 01 17 29 49 14

病住過新年

炎明熹透露新年時回家鄉過節，但因為亂食東西搞到腸胃出了問題，令她病住過新年，更笑謂「我今次病，希望我幫大家病晒，大家唔使病！呢排啲天氣又熱又凍，好好保重！」談起這她早前擔任Gin Lee演唱會嘉賓，她透露當時是獲邀入場欣賞，其後收到對方邀請做嘉賓，令她受寵若驚。她說：「由一個觀眾變成嘉賓，我嘅壓力頓然上升，就好驚啊！ Gin Lee老師真係幫我好多，教咗我好多嘢，呢個係我嘅榮幸！」

咩都同Gin Lee講

她表示間中也有和Gin Lee聯絡，她說：「我之前去馬來西亞都有同佢講！大家都知道我平時唔買嘢，但係一買嘢就會好出乎意料。我有一日去馬來西亞睇表演，就行咗一個商場，去印度服飾嘅店，就買咗兩套！（幾時着？）諗住萬聖節去主題樂園嘅時候着，但之後買咗另一個民族服飾嘅衫，唯有下一年再有機會嘅時候先載着！（會唔會考慮開show嘅時候着？）但係有少少尷尬，因為佢老嘅圖實在太多，我要再操fit好多只可以着俾大家睇！」

adblk7

PHOTO 2026 03 01 17 29 49 2 PHOTO 2026 03 01 17 29 49 5 PHOTO 2026 03 01 17 29 49

亮相ViuTV感覺奇妙

早前炎明熹亮唱《CHILL CLUB》，亦是她首次亮相其他電視台的節目，她表示感覺很奇妙。她說：「我同事話《風旅》拎咗冠軍，真係估唔到大家咁鍾意呢首歌！我自己有啲百感交集，冇諗過會喺呢一個舞台度唱歌俾大家聽，所以我都好珍惜呢一次嘅機會，啲工作人員又好好好有心機咁樣拍，亦都有一個同事好耐冇見，冇諗過喺呢度會見到佢，整日都好開心！」問到想不想拎《CHILL CLUB》獎項，她說：「順其自然，每攞一個想對我嚟講都係一個好好嘅鼓勵、動力、支持！（會唔會考慮喺ViuTV拍節目？）每一次機會都係一個好好嘅機會，我都會想嘗試嘅。」

adblk8

PHOTO 2026 03 01 16 40 08 PHOTO 2026 03 01 16 40 10

妙回跟《聲夢》小花關係

談到今日《聲夢》小花各自有活動，她表示不知道，炎明熹說：「你唔同我講我都唔知，有時上網都有睇到佢哋嘅影片，但我會諗如果換轉係我，我會好尷尬，所以通常睇少少之後就會走去睇其他嘢！」至於有沒有聯絡，她說：「大家比較少喺通訊度通訊，但要通訊嘅時候，就會通訊。」

PHOTO 2026 03 01 17 29 49 27 PHOTO 2026 03 01 17 29 49 7 PHOTO 2026 03 01 17 29 49 18 PHOTO 2026 03 01 17 29 49 8 PHOTO 2026 03 01 17 29 49 28 PHOTO 2026 03 01 17 29 49 6

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

dadblk9 madblk9

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務