炎明熹再唱TVB時期作品 妙回跟鍾柔美詹天文關係

炎明熹與師兄Michael C一同參與由新城廣播主辦的「新城．樂動區區《風旅．啟航》」Busking活動。這是她加盟新東家後首次以街頭表演形式近距離接觸樂迷，現場氣氛熱鬧溫馨，吸引大批市民駐足欣賞。活動中，Gigi與Michael C輪流獻唱，攜手帶來「風旅．啟航」主題演出。 Michael C表演期間不停被歌迷叫除衫，他自彈自唱《戀愛BB班》及方大同的作品《愛愛愛》、《每個人都會》及《才二十三》。適逢方大同的《才二十三》MV今日上架，他亦不忘呼籲大家上網欣賞。

炎明熹則為大家帶來《​風的形狀》、《我真的受傷了》、《是什麼讓我遇見這樣的你》、《大開眼界》及其新歌《風旅》。她非常照顧身後的觀眾，不時轉身唱歌，儼如置身四面台一樣。期間有fans遞上利是，Gigi都一一收下，場面熱鬧。《大開眼界》是她在TVB時的早期作品，當她唱出時，全場fans非常開心。 她表示首次busking是12、13歲的時候，今次是以歌手身份busking與樂手朋友一齊演奏，自己未試過以busking形式唱新歌。提到她用TVB的歌曲，是否意味TVB的歌曲可以逐步解禁，她說：「又唔可以咁講，覺得大家可能聽我之後嘅歌曲比較多，都知道好多fans好鍾意呢首歌，但我好耐冇唱，所以想借呢個機會唱俾大家聽，好開心佢哋仲記得！（爭取唱返TVB嘅歌難唔難？）又唔可以話爭取或難唔難，只要大家鍾意，我會加油！」

病住過新年 炎明熹透露新年時回家鄉過節，但因為亂食東西搞到腸胃出了問題，令她病住過新年，更笑謂「我今次病，希望我幫大家病晒，大家唔使病！呢排啲天氣又熱又凍，好好保重！」談起這她早前擔任Gin Lee演唱會嘉賓，她透露當時是獲邀入場欣賞，其後收到對方邀請做嘉賓，令她受寵若驚。她說：「由一個觀眾變成嘉賓，我嘅壓力頓然上升，就好驚啊！ Gin Lee老師真係幫我好多，教咗我好多嘢，呢個係我嘅榮幸！」 咩都同Gin Lee講 她表示間中也有和Gin Lee聯絡，她說：「我之前去馬來西亞都有同佢講！大家都知道我平時唔買嘢，但係一買嘢就會好出乎意料。我有一日去馬來西亞睇表演，就行咗一個商場，去印度服飾嘅店，就買咗兩套！（幾時着？）諗住萬聖節去主題樂園嘅時候着，但之後買咗另一個民族服飾嘅衫，唯有下一年再有機會嘅時候先載着！（會唔會考慮開show嘅時候着？）但係有少少尷尬，因為佢老嘅圖實在太多，我要再操fit好多只可以着俾大家睇！」

亮相ViuTV感覺奇妙 早前炎明熹亮唱《CHILL CLUB》，亦是她首次亮相其他電視台的節目，她表示感覺很奇妙。她說：「我同事話《風旅》拎咗冠軍，真係估唔到大家咁鍾意呢首歌！我自己有啲百感交集，冇諗過會喺呢一個舞台度唱歌俾大家聽，所以我都好珍惜呢一次嘅機會，啲工作人員又好好好有心機咁樣拍，亦都有一個同事好耐冇見，冇諗過喺呢度會見到佢，整日都好開心！」問到想不想拎《CHILL CLUB》獎項，她說：「順其自然，每攞一個想對我嚟講都係一個好好嘅鼓勵、動力、支持！（會唔會考慮喺ViuTV拍節目？）每一次機會都係一個好好嘅機會，我都會想嘗試嘅。」

妙回跟《聲夢》小花關係 談到今日《聲夢》小花各自有活動，她表示不知道，炎明熹說：「你唔同我講我都唔知，有時上網都有睇到佢哋嘅影片，但我會諗如果換轉係我，我會好尷尬，所以通常睇少少之後就會走去睇其他嘢！」至於有沒有聯絡，她說：「大家比較少喺通訊度通訊，但要通訊嘅時候，就會通訊。」