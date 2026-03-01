鍾柔美Yumi封口拒再回應感情事 《臥底嬌娃》穿性感睡衣勁尷尬(有片)

Yumi 受訪時表示，她參演的戲份將於明天起播出，心情緊張。談到她在劇中將與陳瀅穿同一款式性感睡衣，她坦言非感尷尬，「我試衫都已經尷尬，因為真係冇著過呢啲質地睡衣。」至於性感程度，就留待觀眾自行判斷。Yumi在劇中演邵美琪和關禮傑的女兒，有不少對手戲，並且有爆喊戲份，感激跟兩位前輩循循循善誘指導。

跳舞瘦身 擔心 越描越黑

近日受負面新聞影響的Yumi，今日明顯消瘦，問到心情如何，Yumi自言心情已好轉，「因為上次覺得身形漲咗，所以上個禮拜跳咗3-4日舞，想快啲瘦返，可以自信返。」談到她回應傳媒與緋聞男友劉展霆(Eden)的關係有變，但被絧民發現戴著疑是對方送的手鏈，Yumi就落閘封口，「唔好意思，私人事不會再回應，唔想越描越黑希望大家都可專注劇集宣傳，唔想因為私人理由，影響劇集宣傳。」至於是否日後都封口不談感情事，她就重申不回應私人事。問到事件可有影響出歌或其他工作安排時，她表示有份主唱插曲和主題曲，共已為新歌錄音，將會參與新劇，仍會盡力做好每項工作。