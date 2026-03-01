臥底嬌娃｜陳瀅樂意參加《女神2》 羅毓儀勁like粉紅校服look 張曦雯：有少少難接受

張曦雯(Kelly)、馬貫東、陳瀅、羅毓儀(Yuki)和鍾柔美(Yumi)今日(1日)現身觀塘出席新劇《臥底嬌娃》宣傳活動，4位嬌娃即場接受教練馬貫東的體能特訓，Yumi挑戰打拳、Yuki抬腿踢木、陳瀅搬車輪，Kelly則大玩戰繩，接著又示範高難度瑜伽動作，全場fans尖叫歡呼聲不絕，場面熱鬧。張曦雯和陳瀅大彈馬貫東柔軟度和體能都不及幾位女生，Kelly與馬貫東在劇中是鬥氣冤家，但有不少身體接觸，Kelly笑指馬貫東是怕醜仔，有場被對方用手由背脊掃到落臀部的戲，表現尷尬勁緊張，「本來要佢摸我pat pat，佢勁緊張唔夠膽，我叫佢放膽，我唔叫停都繼續摸，但佢摸到落pat pat位就唔係好夠膽。好彩睇佢對眼夠細，可以遮到緊張眼神。」

「黃金32C」10秒拍完 3位女生露腰穿緊身瑜伽褲現身，Yuki和陳瀅大讚Kelly長久都保持最fit狀態，兩人相比之下，顯得較肥胖。陳瀅上周的「黃金32C」，獲網民激讚，她笑言，「多謝，其實當時都係拎住手機，當偷拍咁角度拍攝，只係10秒就拍完，係史上拍最快嘅一場戲。」本周她將穿性感透視睡衣登場，她指該場戲僅拍了半小時，性感尺度就留待觀眾自行判斷。3人在劇中化身女團練習生受訓，將以不同造型登場，談到最難忘造型，Yuki首選校服look，她興奮表示，「套校服係粉紅色，好鍾意！」不過Kelly和陳瀅就有保留，Kelly坦言，「有少少難接受。」陳瀅更表示：「我同監製來回幾次電話，問佢係咪肯定要粉紅色？」Yuki就力撐兩位身形比例好，反而她要改短校服裙，不過，Kelly就自爆要改長裙子和襪子，陳瀅才是女團最佳高度，她們預告稍後會發放自拍片段供觀眾欣賞。

後悔say yes？ 談到《女神配對計劃》或開第二季，羅毓儀就以過來人身份，極力鼓勵Kelly和陳瀅參加，不過Kelly就回應：「公司無請我拍，有無興趣？可否睇吓有邊個男士。」陳瀅亦表示未獲邀請，「如果有邀請我，會參加。」Kelly半說笑指可兩人齊齊參加，陳瀅續說：「其實上次都遊請我，但因撞時間，我第一次say yes，如果問第二次都係say yes。」Kelly聞言即回應：「大鑊！原來你say yes。」