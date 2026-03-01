熱門搜尋:
出版：2026-Mar-01 21:30
更新：2026-Mar-01 21:10

臥底嬌娃｜陳瀅樂意參加《女神2》 羅毓儀勁like粉紅校服look 張曦雯：有少少難接受

41241a0c 8a71 452e 94d6 0850f650a394

張曦雯、陳瀅和羅毓儀出席《臥底嬌娃》宣傳活動。(周令知攝)

張曦雯(Kelly)、馬貫東、陳瀅、羅毓儀(Yuki)和鍾柔美(Yumi)今日(1日)現身觀塘出席新劇《臥底嬌娃》宣傳活動，4位嬌娃即場接受教練馬貫東的體能特訓，Yumi挑戰打拳、Yuki抬腿踢木、陳瀅搬車輪，Kelly則大玩戰繩，接著又示範高難度瑜伽動作，全場fans尖叫歡呼聲不絕，場面熱鬧。張曦雯和陳瀅大彈馬貫東柔軟度和體能都不及幾位女生，Kelly與馬貫東在劇中是鬥氣冤家，但有不少身體接觸，Kelly笑指馬貫東是怕醜仔，有場被對方用手由背脊掃到落臀部的戲，表現尷尬勁緊張，「本來要佢摸我pat pat，佢勁緊張唔夠膽，我叫佢放膽，我唔叫停都繼續摸，但佢摸到落pat pat位就唔係好夠膽。好彩睇佢對眼夠細，可以遮到緊張眼神。」

Ed9be4b5 4999 4eec a049 9133a5f20228 4e92f79e fabb 4832 8f25 5ae9e1b40c5b Da39c475 4de2 478e 87f1 55b0ebacd5d2 7a0d7469 b3b9 49df b39c 99d9f3e6afaf 75ce344b dd4f 4c4a b3b9 eb6e00ed8130 018b5fe8 c601 4f47 b38e 086de375fc6b

「黃金32C」10秒拍完

3位女生露腰穿緊身瑜伽褲現身，Yuki和陳瀅大讚Kelly長久都保持最fit狀態，兩人相比之下，顯得較肥胖。陳瀅上周的「黃金32C」，獲網民激讚，她笑言，「多謝，其實當時都係拎住手機，當偷拍咁角度拍攝，只係10秒就拍完，係史上拍最快嘅一場戲。」本周她將穿性感透視睡衣登場，她指該場戲僅拍了半小時，性感尺度就留待觀眾自行判斷。3人在劇中化身女團練習生受訓，將以不同造型登場，談到最難忘造型，Yuki首選校服look，她興奮表示，「套校服係粉紅色，好鍾意！」不過Kelly和陳瀅就有保留，Kelly坦言，「有少少難接受。」陳瀅更表示：「我同監製來回幾次電話，問佢係咪肯定要粉紅色？」Yuki就力撐兩位身形比例好，反而她要改短校服裙，不過，Kelly就自爆要改長裙子和襪子，陳瀅才是女團最佳高度，她們預告稍後會發放自拍片段供觀眾欣賞。

45eb95f6 b959 47f4 ab22 3bb826101f0a 7db029f7 0161 49be 93ec d203a0116abb 8d9aa33f c8ff 4947 853b 38a2bd1cb117 3e262a09 b5fd 4ea7 9078 2aa3e4a9528f A91a6215 d207 4df5 a4db 81ccc318b3cb 577aa8eb 9fd9 4190 8d80 88cbc9077e4d 94db51d6 1376 4115 af9a 0a0281f36fdc 9f2b1e61 3030 427d 83f3 2649fafcac55 Ba15284c bf01 4bab 805f 155a0a03c459 螢幕擷取畫面 2026 03 01 185339

後悔say yes？

談到《女神配對計劃》或開第二季，羅毓儀就以過來人身份，極力鼓勵Kelly和陳瀅參加，不過Kelly就回應：「公司無請我拍，有無興趣？可否睇吓有邊個男士。」陳瀅亦表示未獲邀請，「如果有邀請我，會參加。」Kelly半說笑指可兩人齊齊參加，陳瀅續說：「其實上次都遊請我，但因撞時間，我第一次say yes，如果問第二次都係say yes。」Kelly聞言即回應：「大鑊！原來你say yes。」

