方力申回應海報跟尹光撞款 自爆係粉紅控愛著pink色底褲

方力申以星級大使身份出席運動品牌舉行的「全民運動挑戰日」，號召市民透過一分鐘同步開合跳，共同創造屬於香港的社區里程碑。同場還有香港跳繩精英運動員戚本熹、花式跳繩世界冠軍暨前香港跳繩運動員郭義德，以及梁芷珮（Christy）則以非牟利機構「和諧之家」和諧家庭大使身份出席，與現場市民一同完成同步開合跳世界紀錄。 方力申與全場參賽者一同參與開合跳衝擊健力士世界紀錄，事前做足準備工夫，小方笑道：「今朝我都有做運動，行咗三十層樓梯，好在今日天氣唔係太熱，大家好順利一次過完成呢個慈善紀錄。」他亦分享了自己「新手爸爸」生活的點滴，照顧女兒本身已是一項高強度的體力訓練。「成日抱住女兒走來走去，其實都幾考體力。」他形容與太太輪流照顧女兒的過程，猶如一場不斷交棒的接力賽，「大家分工合作，有時我接手，有時佢接力，默契好重要。」他笑稱兩人這個「混雙組合」尚算合拍，「湊女同做運動幾似，都講求體力、耐性同配合。」

要為女兒做好榜樣 方力申坦言成為父親後，對「榜樣」二字有更深體會：「以前做運動，我會諗點樣突破自己；而家我會諗，我做的選擇會唔會影響屋企人。小朋友未必聽你講道理，但一定會睇你點做。」他直言，健康已經唔再只屬於個人目標，而係家庭責任的一部分：「健康唔再只屬於我自己，而係成個家庭的基礎。如果我可以保持運動、保持正面，對小朋友來講已經係一個身教。」對於今次以全民參與形式慶祝品牌40周年，他表示特別有意義：「當一個周年唔止係慶祝，而係可以轉化成實際行動同慈善支持，幫到真正需要幫助的人，我覺得很有意義。當你願意踏出一步去參與，可能已經為身邊人帶來正面力量，對我來講，我覺得更比掌聲更有價值。」

為海報設計撞款解話 談到他的紅館海報被指與尹光於23年的演唱會海報造型撞到正，他回應說：「我要負上所有責任，因為全部都係我決定，我真係好鍾意粉紅色，十幾歲破香港紀錄有戴粉紅色泳帽，我着嘅內褲都有粉紅色，仲有我本身又生女呢！粉紅色襯粉藍色真係好靚，點知同光哥撞到一模一樣！（考慮順勢邀請尹光擔任嘉賓嗎？）平時有同光哥一齊打乒乓波，我哋係好兄弟，光哥同我講會全力支持我！」尚有兩個多月時間，小方已在全速籌備，並進行魔鬼特訓，他說：「香港人要求高，又要放煙花又要剝衫，我要為剝衫做好準備！但最大需要克服嘅就係我個女，返屋企見到佢就乜都唔想做，淨係望住佢、抱住佢、同佢傾偈，點樣可以兼顧老公、爸爸，仲可以操 fit自己？真係最大嘅困難！」

唔迫女兒做運動員 不少網民指女兒樣貌似足爸爸，被問到會否期望她將來繼承衣鉢成為運動員，他笑言未有刻意為女兒規劃未來方向，但健康一定會放在第一位：「佢而家仲細，未睇得出適合玩什麼項目，不過活動量都幾高。做唔做運動員唔重要，最重要係健康同開心，我希望佢從小在日常生活中接觸運動，將運動視為生活的一部分。」他續稱，多年運動員生涯讓他學會紀律與自律，也令他更確信運動不應只屬於少數人。「運動唔一定係比專業運動員，任何人都可以開始，重點係願唔願意踏出第一步。」他認為，今次以開合跳作為挑戰動作，正正體現這個理念，「呢個動作人人都可以做，只要願意參與，就已經係運動的一部分。」

方力申大晒餅印囡囡Isla萌照 表情多多似足Daddy 網民驚嘆「點解會有兩個方力申」

梁芷珮關注家庭議題 梁芷珮 (Chirsty) 一直關注家庭議題，認為家庭和諧對小朋友成長至關重要，因此欣然答應擔任非牟利機構「和諧之家」和諧家庭大使。今次她更帶同老公及兩子一女一齊出席，以實際行動支持活動。她坦言，一家人一齊參與運動，本身已經是一種溝通方式：「和諧之家一直推廣尊重、溝通同零暴力嘅家庭文化，我覺得這不是口號，而是每日怎樣相處。就算只係一齊做運動、流下汗，其實已經係建立關係的過程。」 Christy向來熱愛運動，平日亦會刻意安排家庭活動時間，讓一家人走出家門動一動。她說：「家庭衝突好多時因為缺乏溝通同壓力累積，如果可以有一個共同活動，大家自然會多些互動同理解。小朋友未必即刻明白什麼叫尊重，但會感受到父母點樣對待彼此。」她形容，健康家庭不是沒有磨擦，而是願意坐低傾、願意陪伴，「我希望透過今次同屋企人一齊參與，讓小朋友明白，關心家庭同關心社會可以一齊。」