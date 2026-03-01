方大同逝世一周年《才二十三》MV上架 自彈自唱最後身影觸動淚腺

音樂才子方大同於去年2月21日病逝，終年41歲。其遺作專輯《夢想家》主打歌《才二十三》MV於今日(1日)凌晨正式上架。MV尾聲，畫面出現方大同抱著吉他自彈自唱的身影，令不少歌迷淚腺失守。其經理人證實並非AI合成，而是2024年10月18日在上海實地拍攝，這也成為方大同生前最後一次公開露臉的珍貴畫面。

《夢想家》去年獲台灣金曲獎頒發「評審團獎」，《才二十三》奪得「最佳作曲人獎」。MV以第一人視角拍攝，主角駕駛越野車展開旅途，經歷四季交替，沿途邂逅不同的人事和風景，猶如走一趟無法回頭的人生旅程，只能不斷向前，呼應MV文案，「這首歌反思了時間的流逝，強調了衰老的必然性和人生旅程中所學到的人生道理。時間不等人，隨著年齡的增長，更能深入理解時間的現實與虛幻。生活給我們帶來了各種各樣的轉折和挑戰，但我認為我們的目標之一應該是以雅致得體的態度去走完生命之路。」

離世前4個月 帶病拍攝

MV尾聲，主角視點的鏡頭穿越人群，赫見方大身穿深藍色牛仔褸、牛仔褲、戴著招牌圓框眼鏡與冷帽，背著吉他自彈自唱，圍著他的群眾亮起手機大合唱，寓意方大同的歌曲陪伴主角的人生旅途。短短25秒畫面見他身型瘦弱、面色略顯蒼白，即使正與病魔搏鬥，仍親身完成MV拍攝，既心酸又溫暖。最後一幕寫著「致敬大同，也獻給每一位夢想家。」猶如「催淚彈」，令不少樂迷淚崩。

有網友留言指參與MV拍攝者透露，「最後大同彈吉他的畫面並非合成，而是真實拍攝。拍攝時甚至沒有封路，方大同本人和群演、團隊在一個多小時里不斷給路過的車輛和行人讓路，雖然耽誤了不少時間，但這很符合他低調，溫柔的性格，真的哭了也透露出預算的有限。」而參演者的選角，是團隊在朋友圈裡找那些曾兩次以上轉發關於方大同內容的人，最後一幕是2024年10月18日在上海松江拍攝。而方大同經理人亦向台灣傳媒證實是在上海拍攝，並不是AI。