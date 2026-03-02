李啟言阿Mo代禱信首次遲到 父親李盛林心血管出狀況

李啟言(阿Mo)於2022年7月因MIRROR紅館演唱會大型屏幕墮下事故，嚴重受創，展開漫長治療，至今已逾3年半，其間阿Mo父親李盛林牧師定期透過代禱信，分享兒子的康復進度和需要，即使起初的每星期一封，改為每兩星期一封，從沒間斷。不過，上周六(28日)首次沒有按著常規的時間發信，延遲一日至昨晚3月1日才發出，原來李盛林因「慢性心血管」的問題，接受心臟電腦斷層掃描，信中形容，「原來，一直撐著這個家的人，也需要被撐住。」

代禱信解釋，「原因不在阿MO，而在那位一直守在他身邊、從不輕易倒下的父親——MO爸。這兩個星期以來，他反覆面對專科醫生的懷疑：可能是「慢性心血管」的問題。需要詳細檢查，需要兩個月的跟進，需要一次心臟電腦斷層掃描，才能確定身體的真實情況。一封遲來的信，讓我們看見：原來，一直撐著這個家的人，也需要被撐住。」

代禱信寄語陪伴者，不是要給出標準答案，而是一起學習，「在軟弱裡，我們一起學習，在未知裡信靠，在軟弱裡仰望，在眼淚裡經歷祂的真實與同在。因為信仰從來不是繞過風雨，而是在風雨中，看見那一位與我們同行的主。」最後，請各位代禱，「祢看見MO爸身體的需要，求祢親自掌管每一次檢查、每一個報告，讓醫生有智慧做出準確的判斷。求祢賜下平安，勝過一切的恐懼與不安。祢也看見這個家庭正站在未知的門口，求祢成為他們的引路者。在「不確定」當中，讓他們經歷那份「確定」的愛——就是無論前路如何，神必不離不棄的應許。