中年好聲音4｜周志康羅天宇終極除面具 劉佩玥激動告白：今次唔參加可能下一次冇機會！

一如大部分網民所料，「企鵝人」是周志康，「獅子王」是羅天宇，「貓女郎」是劉佩玥，「白羊君」是姚兵，「白眉鷹王」是莫家淦。周志康表示：「唱歌同工作掛鈎嘅話，我會更加幸福。」劉佩玥稱除了台上比賽精彩外，就連台下的情況亦畢生難忘。姚兵認為唱歌天分是上天賜予，就不應該浪費：「覺得一定要行呢條路。」羅天宇坦言很喜歡唱歌：「目標係吸收幾多得幾多，搵到一條屬於自己嘅唱歌路。」莫家淦則稱如果要在拍戲和唱歌之中二選一，必定選擇唱歌，並訂下目標入10強。

劉佩玥被彈多餘

昨晚一集有兩位藝人出戰，綠隊劉佩玥與紫隊姚兵，分別奪83分和88分。劉佩玥唱關淑怡成名作《難得有情人》。主持車婉婉問劉佩玥為何參加《中4》？劉佩玥眼泛淚光激動說：「我喺度心諗如果今次我唔參加嘅話，可能我下一次冇機會。我今次唔止見到好多勁人，仲做到朋友，仲可以學到好多嘢，好開心呀！」

張佳添讚劉佩玥很適合唱《難得有情人》，聽到有「少女懷春」的感覺，但說：「最尾升Key嗰吓有啲多餘，爭啲令你嘅聲音唔穩定！」海兒說：「你適合笑住唱、少女啲、輕啲嘅歌，但你去到高音嘅位、難少少就笑得冇咁開心，你會即刻認真咗，所以smiling muscle對你係有用嘅。」周國豐則指劉佩玥今次演出表現穩定：「但你用緊好近似原本嘅編曲，我覺得唔着數，仲有另一個安排係唔需要升Key，因為升Key對件事冇幫助，反而好容易捉唔啱個Key。」他希望劉佩玥要相信自己，唱歌能力必定會提升。