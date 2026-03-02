ROVER成軍兩周年宣布開首個演唱會 亨仔許下生日願望盼爆show發達同兄弟分享

生日會甫開場，四子陳鎮亨、王希晉、Kim卓金樂（Kim）、Jason雷濠權即向在場Radar致謝，感激粉絲一直以來的支持與陪伴。隨後他們直接在台上宣布重大喜訊，落實於3月30日假新蒲崗Portal舉行首個屬於ROVER的演唱會，全場粉絲隨即報以熱烈歡呼。

回顧成軍兩年的成長路，亨仔笑言：「覺得自己跟肌肉一樣，不停在成長、愈來愈大隻！」希晉補充指大家經歷高低後變得越來越堅強，Kim則形容ROVER每一年都在遞增成長，Jason表示2026年是ROVER的全新章節，會比以前做得更多，呈現更多作品。會上，ROVER又特別以四首作品串連成軍以來的四個重要章節，讓Radar見證他們的成長。由出道作品《秒速八公里》開展四子夢想，到溫暖人心的《陪我一路漫遊》，再以記錄低潮時期、與歌迷同行的《流浪者詩歌》作為轉折，最後首度獻唱最新作品《旗跡》，作為送給Radar的兩周年禮物，見證樂隊的成長。

新歌《旗跡》是ROVER的一大突破，由四位成員包辦曲、詞、編、監，歌詞更由Kim一手包辦。Kim分享創作理念：「這幾年大環境都不好，香港好多人唔開心、有壓力，想藉着呢一首歌俾一個擁抱大家，令大家憑着信念繼續堅持走落去！」希晉亦對這首作品感觸良多：「有人質疑我哋話係band，今次我哋一手搞晒曲、詞、編、監，所以相信才有『旗跡』，到今日仍然相信可以走落去。你們相信ROVER，我們亦會繼續努力，相信ROVER亦會成為一隊出色樂隊。」

談及即將舉行的演唱會，Kim透露演唱會上除了ROVER作品外，亦會cover不同種類的歌曲，如動漫、英文歌等。為讓歌迷更投入，演唱會將以全企位形式舉行，讓Radar可以瘋狂跟住唱、跟住跳。四子更預告將會把多首大熱歌曲串成medley，為粉絲帶來驚喜。亨仔更自爆會在演唱會上挑戰唱跳，揚言要把握機會瘦身成功，為再戰《夜狼傳說》做好準備。

生日會尾聲，大會送上附有ROVER四子的生日蛋糕，以及由Radar預先準備的兩周年紀念禮物圖集，及為3月之星的Kim(3月3日)及亨仔(3月5日)更額外準備生日蛋糕，問到二人生日願望，亨仔許願時笑言：「希望能成為『爆騷band友』，發達搵好多錢同兄弟分！」Kim則認真道：「身體健康最緊要，希望繼續與兄弟和諧共處，長做長有！」場面溫馨感人。