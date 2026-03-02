黃明志捲命案後復工 沉寂4個月後「邊唱邊嘔」吐心聲

馬來西亞歌手黃明志在去年捲入台灣網紅謝侑芯猝死案，演藝工作暫停超過4個月；他二月底現身酒吧演出正式復工，沒想到「邊唱邊嘔」，成為難忘的復出經驗。他在社交平台坦言，雖然嘔得很慘，但仍十分感恩有演出機會。
感激獲邀請演出 網民反應兩極
黃明志3月1日在發文表示，已經4個多月沒有演出活動，很感謝獲邀演出。他貼出多張表演照片，畫面中可見他一邊賣力演唱、一邊喝酒帶動現場氣氛，最後卻忍不住蹲在舞台邊抱著水桶嘔吐，黃明志感嘆彷彿讓他回到10幾年前，「邊唱邊嘔」的日子。
網友對此反應兩極，有粉絲留言鼓勵：「生活就像天氣，不會每一天都是晴天，生活也不會總是一帆風順。擺正心態，享受生活中的歡樂，也去勇敢面對所有的磨難。」也有網民表示：「人生不怕失敗，只要願意重來。一定會好起來的，這是你的人生經歷。是一種成長。」另有粉絲提醒：「身體是自己最親密的夥伴無可取代和替換，消耗的同時，要記得天天保養，善待夥伴，維持健康的平衡。」
黃明志去年因捲入謝侑芯命案而遭控持毒案，今年1月19日於吉隆坡第一刑事推事法庭出庭受審，檢方將原指控持有搖頭丸改為持有冰毒，還持有俗稱「威而鋼」的西地那非（Sildenafil）；對於兩項指控，黃明志在庭上皆不認罪。
黃明志1月19日發文質疑控方邏輯：「har？壯陽藥裡含有『冰毒』成分。這種邏輯就好像…止瀉藥裡含有瀉藥、安眠藥裡含有咖啡因、解酒藥裡含有酒精、美白液裡含有助曬劑。」他也直言：「這種新聞還有人相信。重點我的尿液檢驗裡面兩樣都沒有。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章