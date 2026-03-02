黃明志捲命案後復工 沉寂4個月後「邊唱邊嘔」吐心聲

馬來西亞歌手黃明志在去年捲入台灣網紅謝侑芯猝死案，演藝工作暫停超過4個月；他二月底現身酒吧演出正式復工，沒想到「邊唱邊嘔」，成為難忘的復出經驗。他在社交平台坦言，雖然嘔得很慘，但仍十分感恩有演出機會。

感激獲邀請演出 網民反應兩極

黃明志3月1日在發文表示，已經4個多月沒有演出活動，很感謝獲邀演出。他貼出多張表演照片，畫面中可見他一邊賣力演唱、一邊喝酒帶動現場氣氛，最後卻忍不住蹲在舞台邊抱著水桶嘔吐，黃明志感嘆彷彿讓他回到10幾年前，「邊唱邊嘔」的日子。