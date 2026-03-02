李克勤新歌MV由大仔Ryan處男執導 直言製作認真非玩玩下

李克勤今日（2日）推出全新單曲《你的愛情回不來》，不過今次焦點除了是克勤的靚聲，更有他身後的新晉導演，原來是他的大仔Ryan！正在美國攻讀電影的Ryan李立仁，今次處男下海為老竇執導MV，認真虎父無犬子。

父子檔上陣

新歌《你的愛情回不來》走深情路線，克勤用沉厚而克制的聲線，唱出告別後那種表面平靜、內心洶湧的感覺。提到今次父子檔上陣，克勤指絕對並非「玩玩吓」，「Ryan喺美國讀緊電影，佢係新派導演，而我一直對自己作品好嚴謹，唔會拎嚟開玩笑。但我信得過佢，覺得佢可以帶到新視角俾我。」這份來自爸爸的信任，成就這次極具意義的合作。