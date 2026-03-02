熱門搜尋:
出版：2026-Mar-02 14:47
更新：2026-Mar-02 14:47

阿Sa蔡卓妍感情升溫已見家長 奄尖媽咪滿意未來女婿Elvis(有片)

分享：

蔡卓妍(Sa)今日與李承責現身尖沙咀出席「金龍獻瑞及醒獅賀歲 」活動，李承責率先預測馬年運程，阿Sa在司儀周奕瑋(Javis)介紹下登場，擊鼓為馬年開運，獲中西財神送贈健身套裝、浴室套裝和桔仔樹。李承責指名字有「木」旺正財，而阿Sa姓蔡旺正財旺桃花，而其健身教練男友林俊賢(Elvis)姓林亦旺正財，阿Sa聞言多謝師傅「寧可信其有」。

Ab02fad3 849a 421a bcbb d64cd838b853 螢幕擷取畫面 2026 03 02 143526 5fd62d16 714a 425d 8494 a0f15a1553da 6b7f77ea 9baf 4455 9222 cff2d18c621e

未適應有個明星女友

Sa與容祖兒等好友前往英國和巴黎旅行，男友亦同行，問到是否感情升溫，她直言雙方已見家長，「阿媽出奇地覺得OK，我媽比較奄尖，阿媽啲喜樂哀樂擺哂上面，唔需要講出口，已feel到氣場，（已過關？）係掛。）至於對方家長印象，她就表示感覺開心，問到見家長是否代表結婚對象，她答道：「唔係玩玩吓，嘥時間。」談到有否被催婚，她笑言：「無咁老套。」

兩人公開關係後，今年過首個情人節，但就表示低調不透露。她直言男友仍未適應有位明星女友，「唔習慣都無計，但佢喺情緒好穩定嘅人，唔慣但適應緊，但有冇話不知所措。我都有同佢分享經驗，講真我都唔慣，只能自己去消化。

A4cbc5de 9969 45bf 9e75 480119983fe4 Cca58dae b5c4 4a24 92d8 f7b086419bd1 7caa7e91 0a85 4343 a8e0 983443eed4c0 Eafc2e3e da93 4257 bd64 86dd79b415c6 9df8d17b e200 4098 92b8 0506bb0ab931 314ffeb4 5430 4698 9393 0ba958b62966 8efc3238 47cc 49ed 92b9 b30c6be6f96b
與VIVA一齊打側手翻

英皇將於5月舉行25周年演唱會，阿Sa表示已開始準備，「公司本身已有初步rundown，今次導演係劉偉強，未試過同佢合作演唱會，都幾期待。」問到想同哪個單位crossover時，阿Sa指今次是英皇繼10周年後，相隔15年再開家族騷，想跟新加盟的單位合作，「可能VIVA囉，兩隊女子組合一齊打側手翻，應該都好好睇。」

驚訝《追擊八月十五》獲致敬

談到她為賀歲片《金多寶》客串，以戲中戲形式重演《追擊八月十五》的片段，作為致敬。阿Sa早前特地與「邪釘橫輝」杜詩娜為《金多寶》謝票，她坦言：「人生好得意，22年前拍《追擊八月十五》，票房唔係差唔係好，冇諗過若干年後，後咁多人都覺得正、覺得好cult。其實我拍嗰時係好開心好多笑料，自由度好高，竟然而家咁多人致敬，呢個世界只要活著，咩嘢都有可能發生。」　

鍾雪瑩 蔡卓妍aaa 蔡卓妍 蔡卓妍 (1)

