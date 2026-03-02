阿Sa蔡卓妍感情升溫已見家長 奄尖媽咪滿意未來女婿Elvis(有片)

蔡卓妍(阿Sa)今日與李承責現身尖沙咀出席「金龍獻瑞及醒獅賀歲 」活動，李承責率先預測馬年運程，阿Sa在司儀周奕瑋(Javis)介紹下登場，擊鼓為馬年開運，獲中西財神送贈健身套裝、浴室套裝和桔仔樹。李承責指名字有「木」旺正財，而阿Sa姓蔡旺正財旺桃花，而其健身教練男友林俊賢(Elvis)姓林亦旺正財，阿Sa聞言多謝師傅「寧可信其有」。

未適應有個明星女友

阿Sa與容祖兒等好友前往英國和巴黎旅行，男友亦同行，問到是否感情升溫，她直言雙方已見家長，「阿媽出奇地覺得OK，我媽比較奄尖，阿媽啲喜樂哀樂擺哂上面，唔需要講出口，已feel到氣場，（已過關？）係掛。）至於對方家長印象，她就表示感覺開心，問到見家長是否代表結婚對象，她答道：「唔係玩玩吓，嘥時間。」談到有否被催婚，她笑言：「無咁老套。」

兩人公開關係後，今年過首個情人節，但就表示低調不透露。她直言男友仍未適應有位明星女友，「唔習慣都無計，但佢喺情緒好穩定嘅人，唔慣但適應緊，但有冇話不知所措。我都有同佢分享經驗，講真我都唔慣，只能自己去消化。