高海寧現身「2Line黨」人妻團聚會 變最強電燈膽

朱千雪（Tracy）昨日（3月1日）在社交平台大曬二月農曆新年靚相，一連幾張與「2Line黨」成員：朱千雪、湯洛雯、蔣家旻、岑杏賢嘅溫馨合照大放送，當中，每個「2Line黨」成員都與另一半出席，朱千雪和岑杏賢仲帶埋小朋友，畫面甜到漏。不過，從合照中見到，單身嘅高海寧竟然出現於團拜之中，更喺正C位合照，變身「最強電燈膽」。不過，高海寧完全冇被比下去，對住鏡頭笑容燦爛兼舉起V字手勢，成功搶走唔少焦點。
V字手勢成焦點
除咗高海寧係單身，合照中嘅「2Line黨」成員：朱千雪、湯洛雯、蔣家旻、岑杏賢都嫁得好，朱千雪攜手醫生老公吳昆倫（Justin Ng）；湯洛雯身邊係視帝老公馬國明；岑杏賢就有金融才俊老公張嘉俊（Kelvin Cheung）陪伴左右；蔣家旻則嫁畀電視台高層周永基（Owen）。
幽默回應「金牌媒人」林盛斌
高海寧與音樂人鄧智偉嘅多年地下情曾經鬧得滿城風雨，最後盛傳因第三者介入而分手收場。經歷過情海風浪之後，高海寧堅持「寧缺勿濫」，曾坦言身邊有追求者施展攻勢，但一直未有發展，自言一個人生活幾好，唔洗顧慮其他人感受，可以好好同自己相處。高海寧亦曾表示朋友想介紹男仔畀佢，但佢就叫朋友唔好介紹住，因為佢未得閒；「金牌媒人」Bob（林盛斌）都有放風話要幫高海寧物色筍盤，但高海寧當時都係笑言工作太忙，叫Bob儲下個名單先，幽默回應超有性格。
除咗人妻團聚首，朱千雪亦有上載另一張與麥明詩、王君馨合照，三大港姐同框，再加一班小朋友嘅背影出鏡。朱千雪更用英文寫道：「二月照片合照。這個月，我們慶祝愛情、新年、健康、家庭、朋友和工作。」
原文刊登於 Yahoo娛樂圈