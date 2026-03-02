高海寧現身「2Line黨」人妻團聚會 變最強電燈膽

朱千雪（Tracy）昨日（3月1日）在社交平台大曬二月農曆新年靚相，一連幾張與「2Line黨」成員：朱千雪、湯洛雯、蔣家旻、岑杏賢嘅溫馨合照大放送，當中，每個「2Line黨」成員都與另一半出席，朱千雪和岑杏賢仲帶埋小朋友，畫面甜到漏。不過，從合照中見到，單身嘅高海寧竟然出現於團拜之中，更喺正C位合照，變身「最強電燈膽」。不過，高海寧完全冇被比下去，對住鏡頭笑容燦爛兼舉起V字手勢，成功搶走唔少焦點。

V字手勢成焦點

除咗高海寧係單身，合照中嘅「2Line黨」成員：朱千雪、湯洛雯、蔣家旻、岑杏賢都嫁得好，朱千雪攜手醫生老公吳昆倫（Justin Ng）；湯洛雯身邊係視帝老公馬國明；岑杏賢就有金融才俊老公張嘉俊（Kelvin Cheung）陪伴左右；蔣家旻則嫁畀電視台高層周永基（Owen）。