陳松伶演唱會丈夫張鐸現身共舞 烏卒卒CP譚玉瑛麥長青驚喜合體談趣事

陳松伶重踏香港舞台，《陳松伶 演唱會－香港》已在2月28日假伊利沙伯體育館圓滿落幕，全場座無虛席，氣氛熱烈。多位圈中好友親臨支持，包括胡楓、薛家燕、李琳琳、羅家英、肥媽Maria Cordero、蔡和平伉儷、陳少琪、謝天華、黃智賢、洪欣、賈思樂、關寶慧、黃穎君、樂易玲、查小欣、尹錦輝、張家誠、連炎輝、佘媽(佘詩曼媽媽)、冬嬸(夏春秋太太)，以及演唱會音樂總監張與辰的母親與姐姐。此外，張學友、陳友夫婦、鄭伊健、草蜢、趙雅芝、黃錦燊、張智霖、袁詠儀、譚耀文、周慧敏、倪震及于毅等星級好友亦送上花籃，祝賀演出成功。粉絲們熱情應援，特別於伊館二樓大堂精心佈置「打卡區」，讓進場觀眾與「松松」合照留念。

唱當年參賽歌曲 演唱會正式開始前，台上大屏幕先播放了一段以松松過往影視作品為主題的短片，重溫她入行40年的精彩時刻。隨後她穿上紅衣現身，唱出當年參加比賽的參選歌曲《零時十分》，為全晚演出揭開序幕。松松緊接獻上由《財神到》、《祝福你》和《歡樂年年》等組成的賀年Medley，更與舞蹈員走到台下派利是給觀眾，與全場共享新春歡樂。松松感慨道：「睇返開場條片，勾起咗我好多回憶，時間過得好快。1985年我夢想成真，參加歌唱比賽入行成為歌手；今年2026年，可以再次喺香港開演唱會，我覺得係再一次夢境成真。」隨後她唱出《夢境成真》，並接連演繹多首劇集歌曲，包括《月兒彎彎照九州》、《緣份》和《愛你不是渾閒事》，最後以她首次作曲作詞的《笑看風雲》插曲《憶》完成第一部分演出。

大唱兒歌Medley 大會隨後播放羅家英、米雪、趙雅芝、鄭伊健、張智霖、鄭嘉穎、溫兆倫、鄧萃雯、黎耀祥、黃智賢、洪欣和林曉峰錄製的打氣視頻，各人分享對松松的感受，讓觀眾更深入了解這位主角。松松換裝後再度登場，在一眾舞蹈員伴舞下，以上海十里洋場為背景，演繹《夜上海》、《永遠的微笑》、《月圓花好》和《天涯歌女》等組成的Medley。緊接送上兒歌Medley，包括《小時候》、《跳飛機》、《小白船》、《無盡的宇宙》及《烏卒卒》等首首經典。松松於兒童節目年代的拍檔譚玉瑛及麥長青驚喜現身，三人再度合體，同台大談當年趣事，勾起全場滿滿回憶。松松分享道：「籌備呢個演唱會時，我問咗好多朋友同歌迷最想聽咩歌，估唔到最多人揀嘅係《烏卒卒》！不如大家同我哋一齊再唱多次啦！今日好似同學會聚會，見返好多舊朋友，好開心。」唱畢後，松松笑問兩人：「你哋同我咁熟，知唔知我第一隻兒歌係邊首？」在兩人搞笑作答後，松松揭曉答案是《相聚一刻》，隨即三人在台上合唱限定現場版。松松續說：「真係好開心今晚可以同譚玉瑛姐姐同麥包一齊唱歌傾計，唔係開演唱會都未必有咁嘅機會！」



松松再介紹：「今次演唱會除咗見返一班老朋友，仲令我認識咗好多新朋友，其中一位喺音樂上同我好夾，又有才華又年輕，幫我作曲編曲，仲兼任音樂總監，就係我嘅新細佬張與辰啦！」二人隨即合唱《分分鐘需要你》及《Can’t Help Falling in Love》。松松再說：「同你合作過就知你真係好忙，但又好勤力，好多謝你百忙之中花咁多時間同心機，幫我做咗好多編曲，又陪我練歌。喺度將個舞台交畀你。」其後，張與辰獻唱全新個人作品《獨居的儀式感》。

丈夫現身曬恩愛 松松換裝後再度出場，和張與辰合唱《屋頂》。之後以《一顆真摯的心》、《溫馨不再 Sans Amour》、《原來只要為你活一天》及《有我便有你》串連成迷你音樂劇。期間，松松丈夫張鐸驚喜現身，用行動力撐太太。松松笑說：「大家鍾唔鍾意呢個音樂劇？一定要多謝我嘅排舞老師Sunny Chan，佢好俾心機教我。仲有我老公，我逼佢陪我跳呢part舞，佢明明手腳唔太協調都肯上台陪我。佢好忙，只係得好少時間排練，今朝先到香港同我踩台，做完騷就要飛返國內。我一直都覺得自己好幸運遇到佢。」松松續說：「跟住呢首歌《幸運在你面前》，最啱玩Kiss Cam啦！見到自己出現喺大屏幕嘅觀眾，記得俾個心心，我哋要用愛充滿成個伊館。」唱罷後，她說：「我收到晒你哋嘅愛啦！我亦都將我嘅愛送俾你哋。」其後，她請兩位結他手出來伴奏，唱出《甜蜜蜜》、《萬水千山總是情》及《紅日》。Encore環節，松松化身勁歌舞后，跳唱《冰山大火》、《煞科》、《隆重登場》及《花花宇宙》。她說：「再一次多謝Sunny爸爸同一眾dancers，佢哋真係好努力陪我排舞，今次呢part舞對我嚟講係一個好大挑戰，用咗好多時間去排㗎！」原本松松以全新作品《松伶》作為全晚演唱會的最後一首歌，但很多觀眾於場館燈亮起5分鐘後仍然不肯離場，貼心的松松特別和與辰再次回到台上，為大家獻唱了《追》及《愛是永恆》，並正式為全晚演唱會畫上圓滿句號。

補祝16周年紀念 完Show後，松松終於鬆了一口氣說：「我今晚真係好興奮，興奮到喺台上面有少少甩漏，但係好彩與辰同成個團隊都即刻執生，仲有今晚入場支持我嘅朋友同觀眾都俾我好大嘅寬容，好大嘅愛，好大嘅接納，我真係好感謝佢哋，我有幾度哽咽，真係太感動，希望喺不久嘅將來喺唔同嘅地方同大家再次見面。」在慶功宴上，出品人及演唱會總監陳淑芬(陳太)特別給松松送上精美的蛋糕，補祝她和張鐸的16周年結婚紀念，因為松松早前忙於演唱會工作未能和老公共度紀念日，陳太笑說：「係呢度要多謝松松，佢真係好努力好唔簡單，佢由77kg減到而家55kg，真係好勁！(松松即時補充最新數字是53kg)，對我呢個零運動嘅人真係冇可能發生。亦都好多謝張鐸，佢拍緊戲，但劇組肯放一日，佢便即刻趕嚟。」張鐸感激大家說：「我覺得有朋友和家人的支持，是松松這個演唱會能夠成功的最大底氣，非常感謝大家，謝謝大家的辛苦。」音樂總監張與辰也分享他的感受說：「今晚好滿意，我覺得成個演唱會嘅編排好舒服，其實我演出時有啲緊張，因為平時就算彈琴都只係一兩首，今晚要彈晒成場show，好多謝陳太信任我，俾我有機會做呢件事。我在演出時都有留意觀眾反應，我哋希望大家感動嘅時候大家真係感動，我哋希望大家笑嘅時候大家真係笑，所以真係好滿足。」