李承責指阿Sa與男友正財桃花兩旺 屬牛周秀娜易有口舌之爭(有片)

堪輿學家李承責今日與蔡卓妍(阿Sa)現身尖沙咀出席賀年活動，難得同場，李師傅當然贈阿Sa幾句。他受訪時表示指阿Sa屬狗，為人立場堅定和守原則，做事貫徹始終，「今年三台入命，即是頒獎台的冠亞季軍，如果努力啲，會有再攞獎嘅機會好大；有地解星，即係買樓賣樓房地產，不過今年赤馬紅羊年，要睇定啲先置業會較好；仲有華蓋星，即係同藝術美術有關，應該呢方面有新發展。不過有官符五鬼星，容易有小是小非。」他指今年世界各地人人嘅人都會較躁底，但阿Sa擁有甜美笑容，有助化解。

至於大家最關心的姻緣，李承責指無論姓氏或名字有「木」字組合，正財非常之旺，例如如林或森字，名字有草花頭旺偏財，「所以阿Sa姓蔡，桃花非常旺，而姓林(阿Sa男友林俊賢)旺正財，所以正財和桃花都旺，好似贏哂。」雖然李承責自稱不知阿Sa男友姓氏，問到今年是否適合結婚時，他答道，「今年都係幾好時機，希望佢哋開心。我覺得佢哋係非常配合，幾夾。」他自言跟阿Sa認識多年，雖未聽聞兩人要拉埋天窗，但若有需要擇日，隨時歡迎。」

娛樂圈易掀罵戰 談到今年各方面運程預測，李承責指今年桃花位在東南面，放鮮色花或畫作都會旺姻緣，但今年有三碧是非星，金價會受不同因素影響，所以投資要小心，至於三碧代表戰爭，「所以娛樂圈會有好多罵戰，或比較強烈嘅爭執，希望大家都以和為貴。」周秀娜早前被李家誠入稟告誹謗，問到屬牛的娜姐是否易犯官非，李承責強調不能單靠生肖，但屬牛今年犯太歲，六親關係協調易受影響，易有是非口舌之爭。不過，事業運不錯，有機會創業、升職，個人發揮顯著，只是不宜投機賭博。