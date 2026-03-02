梁雨恩IG晒婚照感謝另一半 無預警榮升人妻

40歲的梁雨恩（Cathy），2007年挾以「官恩娜師妹」身份出道，雖然曾奪叱咤樂壇新力軍銅獎，不過星運平平，更因合約問題逐漸淡出娛樂圈。後來佢轉戰做全職飛鏢選手，多次代表香港出賽，更曾兩度問鼎軟鏢世界盃冠軍，認真犀利！

Cathy讚丈夫幽默風趣善良

近日佢喺社交網站上載結婚照，無預警宣布升呢做人妻，並寫上新婚感受：「各位朋友，我昨天結婚啦！~ 🩷Pls call me 程太 🤭！好感恩生命裡遇見了我先生。我喜歡他的一切，特別是他的幽默、風趣、善良和胸襟。他一直對我愛護、包容，甚至願意陪我一起做婚前輔導，一起學習怎樣經營婚姻。一切就是那樣剛剛好。遇見他之後，我的生命從未如此踏實、如此完整。請為我們高興，因為我們真的很幸福 ~🤍🤍🤍婚禮走的是簡單溫馨路線，場地不大，只能容納少量親友現場見證，未能廣邀各位好友，希望大家見諒。亦非常感謝昨天出席婚禮和 After Party 的每一位。你們的祝福，我們都收到了。謝謝你們，即使只是見一面、簡單 catch up 兩句，我都感受到滿滿的愛 !!🥰🥰🥰新的身份，新的開始。未來的日子，願我們繼續學習彼此扶持、彼此成長，在平凡裡經營幸福。也願你們每一位，都被愛包圍。 🥰」