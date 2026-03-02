林海峰抱恙臨時棄戰東京馬拉松　突變陣任啦啦隊打氣

現年59歲的林海峰本身是位資深跑手，自2015年首戰東京馬拉松起，多年來征戰世界各地，更在2024年以3小時40分完成芝加哥馬拉松，成功集齊世界六大馬拉松獎牌，成為完成這項「六星」壯舉的香港藝人之一。日前，他與DJ （當奴）、倪安慈和許家傑等飛到東京參加當地馬拉松，不過這次他因咳嗽未清，最終未有參賽，轉換身分做「啦啦隊」為好友打氣。

林海峰在社交網寫道：「Listen to your body !咁聽到咩？聽到咳聲，連續幾晚由落床咳到天光，咳到散晒CUT唔走個菌，個Body 發脾氣，唯有下次，有首爾，倫敦⋯最緊要長跑長有！」林海峰轉換身份做「啦啦隊」依然開心，並謂：「唔跑得仲行得，換個角色去做啦啦隊。要沿途打氣一個站追下個站，上落樓梯C出口D出口，唔係講笑，返到酒店要即浸浴舒緩肌肉酸痛。邊浸邊回味落場打氣所帶嚟嘅喜悅。全馬真妙，有太多不確定，次次唔同，今場全新體驗，戥跑友付出得到回報而快樂。運動真好，教曉我哋好多。好開心，今次冇落場跑！飲杯！下場見！」

中途棄賽上巴士

同樣亦有飛到當地的DJ當奴亦發生了小插曲，他在社交網透露，事前被醫生建議不應該再跑馬拉，而原本今次是「掛靴」最後一戰，但最終未能完成賽事，更要中途棄賽上巴士。他表示：「呢頭抽到東馬，嗰頭因為練習速度無改善，睇醫生通知要避免參加長時間有機會增加心臟負荷的競賽，例如馬拉松，好彩正常生活唔受影響，hea跑可以，繼續睇恐怖片。唔跑得快、唔跑得耐。」當奴透露原本不打算來，但種種原因誘惑下最終去到現場，「去到現場，身痕又試吓慢慢跑個10K啦，跑跑下又覺得好似跑下行下唔爆錶嘅，就捱到去23K同慈善團體打個招呼就Happy，點知恐怖嘅事情要發生啦，喺20.9K被傳說中截人鬼巴士車走（節目又有嘢講）。」雖然最終未能完成賽事，但當奴覺得今次算是超額完成了，並寫道：「不完美但圓滿。」