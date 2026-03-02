暗黑界新人七瀨溫身份曝光 偶像女團前成員轉型做AV女優

七瀨温在信中表示，決定成為AV女傻並非一時衝動，而是經過長時間自我探索後作出的選擇。片商日前以「重大發表」的口吻介紹創作歌手七瀨温，並將於明天(3月3日)出道，其處女作封面充滿美感，留著一頭黑色瀏海長髮硬銷氣質，而另一個封面照，七瀨温則是梳起丸子頭，妝容清淡托起一個木結他，以樂壇才女形象配以「創作歌手出道」之標題，跟常見的AV作品風格可謂截然不同。

來自大阪的創作女歌手「温」日前以手寫信宣布加入AV界，改名「七瀨温」以AV女優身份發展，消息一出引起外界關注。

OSAKA 翔 GANGS前成員

七瀨温除了標榜是位唱作歌手外，其實她還當過偶像，不久前離開前事務所，繼而以新人的身份加入AV界。據了解，七瀨温成為創作歌手前，曾經是大阪偶像女團「OSAKA翔GANGS」的成員miRay。

SOD公開資料指，七瀬温是在18歲出道、有過5年的偶像資歷，網民及粉絲立即發現她正是OSAKA翔GANGS昔日成員miRay！由於七瀬温嘴唇上有粒招牌癦，相當易認，所以在出道作還未發行前已被認出。

提到OSAKA翔GANGS，這隊女團是以關西地區作為據點，屬日本藝能界著名事務所「吉本興業」；OSAKA翔GANGS跟AKB48體制差不多，會不斷地換血加入新成員及有舊將畢業。