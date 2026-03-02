熱門搜尋:
伊朗局勢 海瑅灣I 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-02 19:30
更新：2026-Mar-02 19:30

暗黑界新人七瀨溫身份曝光 偶像女團前成員轉型做AV女優

分享：
5bd1f419 5fa1 4e2a 9a6c 63f1603f40b6

AV界新人七瀨温原來是大阪偶像女團「OSAKA翔GANGS」的成員miRay。

adblk4

來自大阪的創作女歌手「温」日前以手寫信宣布加入AV界，改名「七瀨温」以AV女優身份發展，消息一出引起外界關注。

七瀨温在信中表示，決定成為AV女傻並非一時衝動，而是經過長時間自我探索後作出的選擇。片商日前以「重大發表」的口吻介紹創作歌手七瀨温，並將於明天(33)出道，其處女作封面充滿美感，留著一頭黑色瀏海長髮硬銷氣質，而另一個封面照，七瀨温則是梳起丸子頭，妝容清淡托起一個木結他，以樂壇才女形象配以「創作歌手出道」之標題，跟常見的AV作品風格可謂截然不同。

adblk5
6a667897 ed3e 463b a644 b2cdfc6d2db0 D8171526 8f2f 4867 a0c1 22f0c5839722

OSAKAGANGS前成員

七瀨温除了標榜是位唱作歌手外，其實她還當過偶像，不久前離開前事務所，繼而以新人的身份加入AV界。據了解，七瀨温成為創作歌手前，曾經是大阪偶像女團「OSAKAGANGS」的成員miRay

SOD公開資料指，七瀬温是在18歲出道、有過5年的偶像資歷，網民及粉絲立即發現她正是OSAKAGANGS昔日成員miRay！由於七瀬温嘴唇上有粒招牌癦，相當易認，所以在出道作還未發行前已被認出。

提到OSAKAGANGS，這隊女團是以關西地區作為據點，屬日本藝能界著名事務所「吉本興業」；OSAKAGANGSAKB48體制差不多，會不斷地換血加入新成員及有舊將畢業。

adblk6
477222802 1177409997717537 6165576312049673961 n 473031038 1151789573612913 5097836628771294146 n 2f8d9bfa b6ab 44b6 8816 7dd81746f50f

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務